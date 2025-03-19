朱軒洋MV成深情男挨轟！蔡淑臻幫腔：演員是情感豐富的動物

蔡淑臻參與製作並主演的《村裡來了個暴走女外科》第二季命運多舛。（資料照，伊林娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡淑臻代言保養品牌，今出席活動，她參與製作並主演的《村裡來了個暴走女外科》第二季命運多舛，曾傳出是男主角考慮名單之一的王大陸逃兵又被爆教唆傷害罪，近日開始當替代役1年，而第一季男主角朱軒洋因劈腿，沉潛1年，演出魏如萱MV裡的深情男還被罵，蔡淑臻今尷尬幫腔：「他因為多情、深情才會劈腿，演員就是情感比較豐富的動物。」讓人聽了捏把冷汗。

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她感慨近日新聞「腥風血雨」，導致她被高層長官下了封口令，被問到朱軒洋是否還是男主角首選，她嘟嘴撒嬌說：「什麼都不能說耶。」她認為朱軒洋演出魏如萱MV的深情男並不衝突，指出他很年輕，「不知道該怎麼處理這些事（意指劈腿一事）。」會擔憂新戲若找朱軒洋演出，會被抵制？她想了一下回：「希望不要，不管他未來會不會參與，希望他可以好好的。」還喊話：「加油啊小朱！」

然而《女外科》第二季拍攝一拖再拖，她坦言日前公視預算被砍，確實也有間接影響拍攝進度，幽幽指出：「我也很擔心這部戲沒有聲量。」而她現在除了忙《女外科》新進度，還化身podcast主播，錄製有聲書。

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