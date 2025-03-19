晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱軒洋MV成深情男挨轟！蔡淑臻幫腔：演員是情感豐富的動物

蔡淑臻參與製作並主演的《村裡來了個暴走女外科》第二季命運多舛。（資料照，伊林娛樂提供）蔡淑臻參與製作並主演的《村裡來了個暴走女外科》第二季命運多舛。（資料照，伊林娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡淑臻代言保養品牌，今出席活動，她參與製作並主演的《村裡來了個暴走女外科》第二季命運多舛，曾傳出是男主角考慮名單之一的王大陸逃兵又被爆教唆傷害罪，近日開始當替代役1年，而第一季男主角朱軒洋因劈腿，沉潛1年，演出魏如萱MV裡的深情男還被罵，蔡淑臻今尷尬幫腔：「他因為多情、深情才會劈腿，演員就是情感比較豐富的動物。」讓人聽了捏把冷汗。

相關新聞：吳卓源重返舞台小巡演 新片宣傳不排斥同台朱軒洋

她感慨近日新聞「腥風血雨」，導致她被高層長官下了封口令，被問到朱軒洋是否還是男主角首選，她嘟嘴撒嬌說：「什麼都不能說耶。」她認為朱軒洋演出魏如萱MV的深情男並不衝突，指出他很年輕，「不知道該怎麼處理這些事（意指劈腿一事）。」會擔憂新戲若找朱軒洋演出，會被抵制？她想了一下回：「希望不要，不管他未來會不會參與，希望他可以好好的。」還喊話：「加油啊小朱！」

然而《女外科》第二季拍攝一拖再拖，她坦言日前公視預算被砍，確實也有間接影響拍攝進度，幽幽指出：「我也很擔心這部戲沒有聲量。」而她現在除了忙《女外科》新進度，還化身podcast主播，錄製有聲書。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中