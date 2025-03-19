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小S追星追到本尊！見到男神三浦孝太「又哭又捶還狂摸」

小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小S日前在《小姐不熙娣》自曝被一位來自日本的拳擊手「三浦孝太」迷得神魂顛倒，但她不相信製作單位會發到本人來現場；而就在錄影進入尾聲時，派翠克突然向小S表示，「要不要cue看看三浦孝太」，沒想到本人竟從棚外緩緩走進棚內，全場驚呼之餘，小S更是嚇到雙手摀臉，說不出任何一句話。

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小S少女的言論瞬間讓全場笑成一片，「三浦孝太帥到不行，我想見他，我想打他一拳，然後他說『不痛』叫我再打一下，然後我們就打來打去！」後來三浦孝太真的現身，他以全白造型、踩著一雙球鞋緩緩走進，小S震驚到喜極而泣，哭著表示：「太喜歡他了啦！」

小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）

小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）

說來剛好，錄影的隔天三浦孝太剛好在台有活動，所以聽到小S很想見他一面也就立刻答應；而原本就有在社群追蹤三浦孝太的小S，更是在節目上直接請對方拿出手機「回追自己」，超級迷妹的行徑也讓一旁的派翠克笑瘋：「我第一次看到S姐這樣！」

小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）

小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）小S（左）見到男神三浦孝太（右）超嗨。（東森綜合提供）

不僅如此，肢體接觸的互動也不可少，小S先是禮貌握手、擁抱，下秒便朝對方胸口「打一拳」，沒想到打著打著，就變成小倆口的撒嬌互動，小S嬌羞的連捶好幾下！此外，三浦孝太帥氣的臉蛋讓小S覺得很不真實，像是「AI」臉，所以忍不住詢問對方：「可以摸你臉嗎？」三浦孝太大方答應，只見小S震緩緩舉起手，輕撫上對方臉頰，臉紅心跳的橋段隔著螢幕都能感受到，小S則是深情看著剛摸完三浦孝太的手掌，完全沉浸在幸福之中，再度引起全場爆笑，三浦孝太則是大讚「小S非常可愛」。

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