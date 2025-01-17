格鬥界許光漢被小S吃豆腐！三浦孝太自爆「三人行」：無法選擇

三浦孝太帥翻現場媒體。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本最帥格鬥家三浦孝太今天（17日）在北流舉行粉絲見面會，並在訪問時現學現賣中文「老婆我愛妳」、「我帥嗎？」對於被稱為「格鬥界許光漢」，三浦孝太自覺長得並不像，大讚許光漢比較帥，很不好意思被這樣稱讚。

三浦孝太自謙不像許光漢。（記者王文麟攝）

三浦孝太首度來台，稱台灣便當、鴛鴦鍋非常好吃，希望接下來可以吃到小籠包。通常上格鬥場前，他都會到寺廟祈福，這次辦見面會則與工作人員們拿香拜拜，希望下次可以到台灣寺廟以及夜店走走，因為通常他贏得比賽，都會到日本夜店辦慶功宴。

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此次他行程滿檔，還特別上了小S節目，笑說被小S摸遍全身，不過他絲毫不介意，開心的說「很棒、很棒」。被問到理想型，三浦孝太大方的說喜歡性感的女性，特別點名安海瑟薇、安吉莉娜裘莉，「看了電影都快凍末條了，如果我跟其中一人交往，另一個人也來找我，我無法做選擇！」

他在今天的演出上開金嗓獻唱尾崎豐的三首經典作品《Cookie》、《I Love You》、《Rossana》，被問到唱歌跟格鬥哪個比較緊張？三浦孝太表示：「上場我想著要活下來，唱歌我不要丟臉就好！」結果今天的演出獲得滿堂彩，台下粉絲尖叫連連。

三浦孝太擁有超美下顎線。（記者王文麟攝）

回歸格鬥，三浦孝太現在體重大概在71、72公斤，比賽前會調整到67公斤，當天會再一次減到4、5公斤，所以臉會明顯消瘦。此外，他曾經被打到昏迷，最嚴重的傷則是右手粉碎性骨折，被問到經紀公司會不會叮嚀「不要打到臉」？提問一出笑翻眾人，三浦孝太也笑說「不會不會」。

現在他的活動多元，被問到是否後悔當格鬥家？他表示一點也不會後悔，反而認為可以將格鬥精神運用在演戲上面，像李小龍看齊，在好萊塢發展、在國際上更出名。

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