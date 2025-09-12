馬東石、朴炯植也救不了！《12使者》收視跌跌不休…網封「2025最失望韓劇」

馬東石（前排中）相隔9年回歸小螢幕首作《十二使者》，收視不如預期。（翻攝自KBS2官網）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被韓國喻為「地表最強大叔」的馬東石向來是收視和票房保證，繼2016年出演電視劇《38師機動隊》之後，相隔9年回歸小螢幕首作《十二使者》，被喻為「韓版復仇者聯盟」不僅以朴炯植黑化成為千年惡靈作為宣傳海報噱頭，更找來一票超狂卡司主演，包括徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧，還有來自台灣的雷嘉汭，華麗陣容一度躍上「2025最值得期待的韓劇」榜首。

朴炯植（右）在《十二使者》飾演惡靈，和馬東石是千年宿敵。（翻攝自KBS2官網）

沒想到劇集推出後，收視卻是「開高走低」，一路從首集的8.1%，接連3週下跌至5.9%、4.2%、3.1%，甚至在第6集創下自身最低收視2.6%，網路評價兩極，負面聲浪直呼是「2025最失望韓劇」。

觀眾原本引頸期待的是惡靈PK天使的奇幻神劇，但播出後節奏卻被網友批評「劇本顯得薄弱，節奏更是水到不行，讓人看得超煩躁。」、「明明是爽劇打戲卻又中二又弱，令人看得一點都不過癮」。劇集總共只有8集，本週末將迎來大結局，但截至目前卻一直沒有讓人驚喜的情節出現，收視慘輸同天上檔的爆款韓劇《暴君的廚師》。

潤娥（上）和李彩玟主演的《暴君的廚師》，融合「穿越」和「傲驕暴君」元素，雖被視為老梗，收視卻一路開高，堪稱2025爆款甜劇代表。（翻攝自tvN官網）

除了劇本節奏問題，網友及觀眾普遍認為，角色刻畫不均、動作場面混亂且特效不足…，都導致評價不如預期，直呼真的是連馬東石和朴炯植也救不了的一部劇啊！

