龔益霆慘了？ 雞排妹嗆：交往結婚，沒同意就是性侵

江祖平今（7）日凌晨發文坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星江祖平勇揭遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨她再發聲坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」

「雞排妹」鄭家純6日在臉書發文力挺江祖平，她不滿嗆聲：「就算交往了，就算結婚了，沒有同意就是杏親（性侵）。」接著再發文說：「被江祖平指控下藥杏親（性侵）的龔益霆，對我來說，就跟小草一樣令人噁心。」

請繼續往下閱讀...

而雞排妹發文也引述三立電視談話節目主持人許貴雅發文，指稱最近江祖平揭露的性平事件，就連平常聯絡不頻繁的親友，也紛紛來訊打聽究竟。

許貴雅說，這件事情三立的態度很清楚，與受害者同行，當受害者的後盾；許貴雅也公開三立電視再次向外界說明：

1、高明慧總經理表示三立對於「性騷擾零容忍」，絕對與被害者站在一起。今日已委請賴芳玉律師擔任公司調查性平事件的外部公正人士，秉公調查。同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法。三立表示，後續訴訟費用皆由三立負責，並安排心理諮商師協助同仁平復身心健康。高明慧重申，只要是三立同仁受性平爭議所害，公司會確保同仁權益獲得更專業、完整的保障，對不法之事絕不寬貸，以建立性別友善的職場環境。

2、三立表示，無論基層員工或是管理階層，皆ㄧ視同仁、同一標準，絕無所謂「高層」就被容許犯罪。台灣是法治國家，任何人都應該守法，提升影視產業良善的工作環境，更是三立一直以來的目標。三立已全力配合檢警調查，盼儘速讓事實得以釐清，還給受害者公道。

