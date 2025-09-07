晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

龔益霆慘了？ 雞排妹嗆：交往結婚，沒同意就是性侵

江祖平今（7）日凌晨發文坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」（翻攝自臉書）江祖平今（7）日凌晨發文坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星江祖平勇揭遭三立副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，今（7）日凌晨她再發聲坦言，縱使外界傳出龔美富父子已離開公司，她仍心生恐懼，直言：「我更害怕的是……他們知道我住哪裡。」

「雞排妹」鄭家純6日在臉書發文力挺江祖平，她不滿嗆聲：「就算交往了，就算結婚了，沒有同意就是杏親（性侵）。」接著再發文說：「被江祖平指控下藥杏親（性侵）的龔益霆，對我來說，就跟小草一樣令人噁心。」

而雞排妹發文也引述三立電視談話節目主持人許貴雅發文，指稱最近江祖平揭露的性平事件，就連平常聯絡不頻繁的親友，也紛紛來訊打聽究竟。

許貴雅說，這件事情三立的態度很清楚，與受害者同行，當受害者的後盾；許貴雅也公開三立電視再次向外界說明：

1、高明慧總經理表示三立對於「性騷擾零容忍」，絕對與被害者站在一起。今日已委請賴芳玉律師擔任公司調查性平事件的外部公正人士，秉公調查。同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法。三立表示，後續訴訟費用皆由三立負責，並安排心理諮商師協助同仁平復身心健康。高明慧重申，只要是三立同仁受性平爭議所害，公司會確保同仁權益獲得更專業、完整的保障，對不法之事絕不寬貸，以建立性別友善的職場環境。

2、三立表示，無論基層員工或是管理階層，皆ㄧ視同仁、同一標準，絕無所謂「高層」就被容許犯罪。台灣是法治國家，任何人都應該守法，提升影視產業良善的工作環境，更是三立一直以來的目標。三立已全力配合檢警調查，盼儘速讓事實得以釐清，還給受害者公道。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中