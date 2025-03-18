又有百萬YTR翻車 Hook新片緊急下架：收黃標

百萬YouTuber Hook在YouTube頻道上發布的影片大多為實驗性、科普知識、歷史相關內容。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知識型百萬YouTuber Hook擁有許多支持者，頻道擁有162萬訂閱，人氣很高，自然不做作的風格也很受觀眾歡迎。Hook日前上傳新影片卻遭到頻道發出「黃標」（官方判定影片「不適合多數廣告客戶」，那麼該內容旁邊的營利圖示（即是美元符號），轉成「黃色」），只好先下架。

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昨（17）Hook在限時動態透露，是一則關於荷蘭的影片收到黃標，原因似乎是拍攝當地「性博物館」才被判定為黃標。儘管如此，Hook還是很誠實地表示自己遏止不了想「想拍歷史ㄐㄐ的心」。

Hook在自己的限時動態表示荷蘭影片被黃標。（翻攝自IG）

Hook也宣告該影片會在19日重新上架，她也可可愛愛的拜託大家：「如果可以…請看過的也幫偶重看和重留言…謝謝鼻…。」

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Hook在YouTube頻道上發布的影片大多為實驗性、科普知識、歷史相關內容。「Hook」名字則來自音樂術語，只讓人一聽就被吸引的音樂。2024年2月13日Hook發布暫停週更（每週更新）消息，但每個月仍會至少1支影片上架。

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