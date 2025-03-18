連署「虐童判死刑」！林心如嚴肅撂話：必須要重罰

林心如呼籲社會大眾伸出援手，捐款幫助受創的兒少能修復傷痛、重拾笑容。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如擔任家扶基金會代言人，今出席活動，呼籲社會大眾伸出援手，捐款幫助受創的兒少能修復傷痛、重拾笑容。剴剴虐童致死案19日第四度開庭，林心如坦言，不忍心點開新聞看詳細內容，「還有性侵自己女兒、虐童的相關新聞，光看標題，就不敢看內容。」至於近期有連署要求「虐童致死者，應處無期徒刑（不得假釋）、死刑」的連署，林心如嚴肅表示：「我覺得必須要重罰，至於重到怎樣的程度就交由司法處理。」

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而黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，掀外界熱議，她一開始被問此事有些答非所問，她說現在小孩不可能不接觸到電子用品，「但要跟她當好朋友，也要和她同學媽媽當好友，一起知道學校發生什麼事。」接著改問她有沒有看過黃子佼的判決書，她搖頭說沒有，但強調，「保護小孩是大家都有的責任，對小孩的保護零容忍」。

林心如作為製作人，也有新戲要開鏡，是否因翻船的演員太多難以選角？她回「不會啦」。（記者胡舜翔攝）

許多劇組因參與的演員深陷「#MeToo」風暴，導致臨時換角或刪減戲份，林心如作為製作人，也有新戲要開鏡，是否因翻船的演員太多難以選角？她回「不會啦」，也相信自己的眼光，她表示：「這種事很難預防，有些事可原諒，有些不可原諒，做錯事就要承擔起需要承擔的責任，需要接受的懲處。」

像是孟耿如因黃子佼一事，導致新戲《我們與惡的距離2》被觀眾抵制，林心如認為孟耿如在自己社群平台已作表態，「我相信製作單位會有更適合的處理方式」。

林心如和霍建華有個8歲女兒，她在女兒4、5歲時就開始性教育，像是陪讀童書《身體的秘密》，告訴女兒不可以隨便讓別人碰觸身體，「像是穿泳衣會遮住的地方，都是很重要的，不能讓人家看。」她提到女兒現在穿裙子一定會加上安全褲。

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