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娛樂 最新消息

（台綜專題8）陳隨意遭謝宜君酸「去當吉祥物」 爆主持群拆夥內幕：我反應太慢

〔記者傅茗渝／專訪〕以「鹿港小生」形象深植人心的陳隨意，近期在主持界大放異彩，但誰能想到，這位在鏡頭前憨厚、甚至反應慢半拍的草根歌手，當初接下《綜藝一級棒》時，竟被太太謝宜君毒舌交代：「去當吉祥物就好。」

陳隨意（右）笑稱剛接主持時反應慢，被太太謝宜君虧「當吉祥物」。（中視提供）陳隨意（右）笑稱剛接主持時反應慢，被太太謝宜君虧「當吉祥物」。（中視提供）

陳隨意坦言演藝圈是個講求反射神經的地方，偏偏他的神經「長到繞台灣一圈」，剛進棚時壓力大到想太多，總想著要做功課、丟梗，卻沒顧及主持群有六個人，導致節奏大亂，「康哥講話慢，但我反射動作更慢，梗丟到我們這組就卡死，爆點都被別人玩完了！」後來康康提議主持群洗牌分配，將機會留給後輩，這讓陳隨意看在眼裡、感佩在心。

「我在康哥身上學到最難的一課，叫作『人合』。」陳隨意觀察康康私下對待幕後工作人員、樂團的態度，完全沒有大牌架子，「康哥教我，運氣好、老天給機會是『天時』，但如果不懂得為身邊的人設想，機會到手也會被人攔腰折斷。」這番話讓陳隨意徹底放下想表現的執念，轉而追求主持群間的互補與平衡。

陳隨意（左三）在《綜藝一級棒》展現憨厚搞笑形象，圈粉不少觀眾。（中視提供）陳隨意（左三）在《綜藝一級棒》展現憨厚搞笑形象，圈粉不少觀眾。（中視提供）

在節目中頻頻挑戰唱跳的陳隨意，坦言自己天生同手同腳，「練也練不來」，面對觀眾反應他跳舞時「表情太糾結、不夠微笑」，他嚴肅地回應：「我只要一專心記舞步，臉就會變嚴肅。我覺得這是對工作的尊重，既然跳不好了，如果還嘻嘻哈哈、態度隨便，那真的對不住觀眾。」這種笨拙的認真，意外成為他最吸粉的標籤。

陳隨意透露以前為了省預算、省體力，他錄完影常要在凌晨兩三點從台北開車回鹿港，好幾次累到「眼睛撐不住」險象環生。後來乾脆把公司辦公室當宿舍，清空辦公桌、買來沙發床，錄影後播放當天的錄影側拍，一格一格進行「賽後檢討」，「誰跳錯、誰唱歪，都攤開來講。」這份近乎「苦行僧」般的自律，讓他在這三年內脫胎換骨，不僅接下舞台劇，觸角更延伸至跨國實境秀。

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