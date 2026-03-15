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娛樂 最新消息

水火雙星合相！ 4星座把握「黃金勝機」旺爆30天

未來30天有「4個星座」運勢大開，若能在特定的黃金吉日進行「關鍵決策」，致勝率更高。未來30天有「4個星座」運勢大開，若能在特定的黃金吉日進行「關鍵決策」，致勝率更高。

〔娛樂頻道／綜合報導〕3月中旬，宇宙正進入一場高效的「心智破冰期」。占星達人艾菲爾老師提醒，隨著水星（代表智力）與火星（代表動力）精準合相，未來30天有4個星座迎來黃金勝機，過去數週的優柔寡斷與水逆殘留的陰影將被一掃而空。

以下艾菲爾老師也為即將行大運的4個星座，點出未來30天最適合進行「關鍵決策與簽約」的3個黃金吉日。

♈️白羊座│談判風格趨向「速戰速決」！

身為火象星座的領頭羊，這波水火合相簡直是為白羊座量身打造的加速器。你的守護星火星因有水星導航，讓你的衝勁不再是盲目碰撞，而是具備了精準目標的精銳突擊。

白羊座在此期間受火星強大推力影響，談判風格趨向「速戰速決」。

．3/17：月亮進入有利相位，適合處理涉及「開創性」的合約，能以氣勢壓倒對手。

．3/26：水星能量最精準，適合處理技術細節，能避免衝動導致的合約漏洞。

．4/2：適合處理與「個人聲望」相關的談判，容易獲得對方的讓步與尊重。

♊️雙子座│適合發揮多線程溝通！

對於雙子座而言，水火合相徹底打通了你「想」與「做」之間的最後一哩路。過去你擁有無數靈動的點子，卻常因想得太多而止步於談論，但現在，你的言語本身就具備了推動現實的力量。

雙子座在此期間適合發揮「多執行緒（多線程）」溝通，能將複雜的利益關係梳理清晰。

．3/19：靈感噴發日，適合進行「非典型」的談判，能用創意解決卡關已久的條款。

．3/28：社交能量最強，適合在餐敘或非正式場合達成口頭協定，成功率極高。

．4/5：適合正式簽約，這天的能量能確保資訊傳遞無誤，減少日後紛爭。

♐️射手座│談判重點在於願景與跨界！

射手座在未來一個月，將感受到一股強大的「破繭」之力。過去一段時間，你可能因為環境的掣肘或人情的牽絆，感到視野受限、步履維艱，但水火合相就像一柄利刃，助你切斷所有無形的枷鎖。

射手座的談判重點在於「願景」與「跨界」，適合處理具備前瞻性的長約。

．3/21：適合進行「遠距離」或「跨國」的視訊談判，能打破地域限制獲得利基。

．3/30：適合處理涉及「法規」或「深造」相關的協議，法律運勢在此時特別穩定。

．4/8：能量整合日，適合進行「最終拍板」，能以果敢的態度贏得關鍵資源。

♒️水瓶座│談判桌上適合發揮奇襲策略！

對水瓶座來說，這波能量是一次「天才與戰士」的合體。你腦中那些被視為「太超前」或「古怪」的創意，終於獲得了火星賦予的勇氣去對抗平庸的現實。

水瓶座在此期間適合發揮「奇襲」特質，在談判桌上往往能出奇制勝。

．3/23：創意變現日，適合簽署關於「新媒體」、「科技」或「新創」的合作案。

．4/1：適合處理「社群」或「團體」相關的協商，能獲得多數人的支持與認可。

．4/10：適合處理「財務結構」相關的合約，能精準察覺對方未說出口的底線。

（請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！）

☆民俗說法僅供參考☆

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