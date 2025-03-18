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娛樂 最新消息

楊晨熙突發不自殺聲明！曾呼籲關注虐童案：究竟水有多深

〔記者林欣穎／台北報導〕楊晨熙平常關注兒童權益議題，他也曾提及「剴剴案」的發展，呼籲社會持續監督，今（18）日突在社群上發出「不自殺聲明」，提到自己發聲後遇到「不尋常、不友善的事情」。

楊晨熙關注兒童權益議題。（翻攝自臉書）楊晨熙關注兒童權益議題。（翻攝自臉書）

楊晨熙稍早今發文提到，一直以來在幼兒這塊的議題都是屬於比較小眾的，孤單的，每次的訴求常常被訴求對象視為同溫層的互相取暖然後不了了之，「剴剴案原本新聞已經沒什麼報導了，但讓我在網路上看到曙光，來自各界的聲量讓此案持續被關注！以前唸書時被我們視為為兒童謀福利的殿堂-兒福聯盟，這究竟是水有多深？還是有什麼巨大利益問題吞噬了某些人的良心！」

楊晨熙發不自殺聲明。（翻攝自IG）楊晨熙發不自殺聲明。（翻攝自IG）

她也表示：「希望廣大的網民們就算是在明天319過後，也不要忘記持續關注與監督！誠摯的拜託大家持續發揮鄉民的正義～」不過她稍早也發出不自殺聲明，「今天發的文章一出來，立刻有一些不尋常、不友善的事情，如果我發生一些意外或是自殺，拜託幫我徹查到底。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

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