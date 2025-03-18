陶喆6歲兒「嫌他唱歌難聽」 真相曝光讓他當場傻眼

陶喆出席《大學聲》開錄記者會，擔任節目合唱導師。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陶喆今與温嵐、「木木」林葦妮出席《大學聲》開錄記者會，他分享兒子曾聽完他幾場演唱會後，竟跑去跟媽媽抱怨：「爸爸唱得很難聽！」讓他又好氣又好笑，後來才知道兒子不是嫌棄他的歌聲，而是也想要上台演出。

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陶喆擔任節目合唱導師，談到與2000年後出生的選手合作時，他笑說：「他們都很有自信，甚至有選手教我怎麼唱，還有一位直接來挑戰我，我就任他擺佈，後來才知道，我原來是他的偶像。」這也讓他體會到這些年輕人其實很欣賞他的音樂且能產生共鳴，與年代無關。鮮少參與台灣節目錄製，這次為何決定加入？陶喆表示：「現在這類音樂性的節目很少，尤其還有live band，應該要支持，再加上詹仁雄的邀約，讓我覺得值得參與。」

談到家庭生活，陶喆坦言，和太太還是想再生一胎女兒，不過大家身體健康最重要，性別不是重點，「我工作很忙，巡演又即將展開，不想給太太壓力，就順其自然吧，目前最大的壓力，應該是希望專輯能快點完成。」

談起與6歲兒子的日常，陶喆笑說兒子曾聽完他幾場演唱會後，竟跑去跟媽媽抱怨：「爸爸唱得很難聽！」讓他哭笑不得，後來才知道，原來兒子是因為沒能站上舞台而吃醋，這讓陶喆發現，孩子其實很有表演慾，若未來想當歌手，他一定支持，不過目前還在觀察他的興趣，也有考慮將來讓兒子出國讀書。

校園歌唱闖關類音樂節目《大學聲》，將於4/12（六）首播，該節目進入大學校園尋找好學歷、高顏質的好聲音，看誰會是下一個樂壇超級巨星，節目由新生代最受期待的新星木木（林葦妮）主持，艾怡良及Sandra則擔任固定導師，本週錄影特別邀請到陶喆、温嵐、梁文音、阿沁、阿弟、陳芳語等歌手擔任合唱導師。

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