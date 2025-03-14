陶喆白色情人節喜訊終於曝光了！網驚呼：12年沒有白等

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌迷敲破碗，金曲歌王陶喆終於要在春天發行新專輯《STUPID POP SONGS》，他選在3月14日白色情人節早上10點釋出最新單曲，要獻給大家最棒的白色情人節禮物！

陶喆分享新專輯概念。（偉大文化提供）

昨晚陶喆社群無預警上傳一段影片，只見他奮力一揮「搞破壞」，當場把大衛頭像敲碎的震撼畫面，這個「大衛敲醒大衛」動作象徵打破完美比例的迷思，傳遞著新專輯大膽挑戰流行音樂工業化的制式模組，不照套路！不怕質疑！玩出新花樣的寓意。

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陶喆的新歌《Stupid Pop Song》未推出就引發高度關注，原來早在去年11月陶喆在台北小巨蛋舉辦演唱會時就悄悄透露玄機，當時在場館外的廣場出現了不同木箱堆疊、大衛頭像擺設的行動藝術，有不少粉絲就眼尖發現了這個裝置，紛紛拍照留念、並開始推敲是否為新專輯的線索。

陶喆距離上次發片已經過了12年。（偉大文化提供）

《Stupid Pop Song》呈現了一首歌擁有三階段的聆聽體驗，也看出陶喆對於創作「不按牌理出牌」的音樂觀，歌曲從最經典的曲風開場，緩緩帶你走進他的內心世界。

陶喆所唱的每一句歌詞都像是開放性的提問，讓聽眾去思考、玩味。從詞、曲、編曲，整體製作內容細節滿滿，聽一首歌像是玩一趟遊樂場般目不暇給，呼應陶喆的曲風不設限、從未停止突破、偶爾也來幽自己一默的那股赤子之心。

陶喆終於要發行新專輯《STUPID POP SONGS》。（偉大文化提供）

歌迷苦等多年終於盼到了陶喆的新專輯，新歌裡也埋藏的彩蛋，包含運用代表作《愛很簡單》、《黑色柳丁》的過門，還有取材自演唱會現場觀眾們的安可聲吶喊，讓歌迷聽了猛讚：「好喜歡這種峰迴路轉的曲風，太酷了」、「12年沒有白等」。

陶喆也鬆口新專輯《STUPID POP SONGS》概念，中文翻譯成「普普愚樂」，源自於過往有段時間裡，大家會用藝術品來作為二次的創作，他預告：「希望大家在這張專輯聽到不同的音樂風格，有些是熟悉的、又有些是不熟悉的，想要去挑戰大家的耳朵、給大家更多的一些刺激。」

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