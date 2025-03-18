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家寧全照劇本走？潔哥「3天前就神預測」：根本先知

Andy（右）控訴前女友家寧（左）一家將「眾量級」頻道占為己有。（翻攝自IG）Andy（右）控訴前女友家寧（左）一家將「眾量級」頻道占為己有。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級」情侶檔分手後爆財務糾紛，Andy控訴前女友家寧一家將頻道占為己有，10年心血慘遭淨身出戶，家寧方的回應與對策備受矚目，今（18）日家寧透過律師發表四點聲明，除了親自說明頻道的財務狀況，也表示自己個人頻道未來都會與媽媽的公司無關、形同切割，而這也與網紅潔哥3天前在臉書上推測的「劇本」如出一轍，潔哥忍不住直呼自己是先知。

潔哥15日曾發文提出一劇本，表示家寧現在要解套，只能把一切都推到張媽媽頭上，說自己都不了解一路裝傻到底，再額外開公司與媽媽撇清關係，表示自己是因為被媽媽控制，還痛苦到需要去上心靈課程，最後拍片吐露無奈心聲並附上精神診斷書，賣慘求同情。

而對照稍早家寧所發聲明，除了提到她與Andy老師僅按月領薪，並未實際參與公司管理，也不清楚公司收益狀況外，也說未來將以個人名義經營新頻道「秘月期 POPOO」，與群海公司無關，並計畫拍攝影片對外說明，為此事造成的社會紛擾致歉。而潔哥稍早也直呼：「最新聲明按我的劇本走了XDDDD，推給媽媽+另外開公司了，我根本先知」。

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