晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧稱跟Andy一樣月領5.5萬！網揪3點痛批：鬼才信

眾量級內鬨風暴持續延燒，家寧今表示自己與Andy多年來都是按月領同樣薪資，此說法引發網友怒火。（翻攝自IG）眾量級內鬨風暴持續延燒，家寧今表示自己與Andy多年來都是按月領同樣薪資，此說法引發網友怒火。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕眾量級內鬨風暴持續延燒，家寧今（18）日透過律師發表四點聲明切割母親，聲稱自己與Andy多年來都是按月領薪，且兩人薪水一致，她並未實際參與公司管理也不清楚公司收益狀況，此說法慘遭網友打臉「鬼才信！」

家寧於今親自發布聲明，表示自己跟Andy領一樣月薪，也曾多次請求查看財務資料，但未獲妥善回應，能理解Andy對收益分配的不滿，將與律師討論後續對策。開脫之詞引網友強烈不滿，紛紛留言痛斥，「突然想到自己也月領5.5萬了」、更指出3點，認為雙方財富差距實在太大，「妳穿金戴銀、吃好喝好、去歐洲1個半月，然後說月薪跟Andy一樣？鬼才信」。

【家寧聲明全文】

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』（下稱『眾量級頻道』）為本人與 王崇睿先生（Andy 老師）於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』（下稱『群海公司』），並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及 Andy 老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與 Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。

謹代聲明如上。

理鴻法律事務所 郭柏鴻律師 李牧宸律師

中華民國114年3月18日 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中