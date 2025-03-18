家寧稱跟Andy一樣月領5.5萬！網揪3點痛批：鬼才信

眾量級內鬨風暴持續延燒，家寧今表示自己與Andy多年來都是按月領同樣薪資，此說法引發網友怒火。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕眾量級內鬨風暴持續延燒，家寧今（18）日透過律師發表四點聲明切割母親，聲稱自己與Andy多年來都是按月領薪，且兩人薪水一致，她並未實際參與公司管理也不清楚公司收益狀況，此說法慘遭網友打臉「鬼才信！」

家寧於今親自發布聲明，表示自己跟Andy領一樣月薪，也曾多次請求查看財務資料，但未獲妥善回應，能理解Andy對收益分配的不滿，將與律師討論後續對策。開脫之詞引網友強烈不滿，紛紛留言痛斥，「突然想到自己也月領5.5萬了」、更指出3點，認為雙方財富差距實在太大，「妳穿金戴銀、吃好喝好、去歐洲1個半月，然後說月薪跟Andy一樣？鬼才信」。

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【家寧聲明全文】

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』（下稱『眾量級頻道』）為本人與 王崇睿先生（Andy 老師）於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』（下稱『群海公司』），並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及 Andy 老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與 Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。

謹代聲明如上。

理鴻法律事務所 郭柏鴻律師 李牧宸律師

中華民國114年3月18日

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