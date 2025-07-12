「 男神收割機」Maggie Q 結婚了 昔日分手曾讓吳彥祖哭到睡著

Maggie Q（右）與亞裔圈外人Curtis Macnguye在2022年5月首次公開合體亮相。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕46歲「 男神收割機」Maggie Q在脫口秀節目主動報喜，與亞裔圈外人Curtis Macnguyen已結婚多年，但何時登記成為人妻則保密。Maggie Q甜讚擔任基金投資主管的老公慷慨、體貼、善良，是她「認識的最棒的人之一 」。

Maggie Q與吳彥祖交往時被港媒稱為「金童玉女」。（資料照）

Maggie Q的情史豐富，曾因歷任知名男友受關注，吳彥祖是公開承認且感情最深的男友、陳冠希則在拍片期間傳出緋聞但未承認，還有日本球星中田英壽、混血韓星丹尼爾亨利，以及前未婚夫美國男星迪倫麥狄蒙。

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身材火辣的Maggie Q是素食主義者。（翻攝自IG）

Maggie Q的爸爸是四國混血、媽媽是越南人，1998年她在台北拍廣告出道，之後赴香港發展並認識吳彥祖，兩人同為模特兒出身，交往時被港媒稱為「金童玉女」。吳彥祖對這段戀情用情至深，兩人分手後他曾在節目上透露自己因此患上憂鬱症，有段時間都是哭到睡著，醒來後才發現自己哭過。

46歲的Maggie Q日前出席活動，凍齡有術。（法新社）

後來Maggie Q赴美發展與男星迪倫麥狄蒙相識墜入愛河，2015年訂婚一度論及婚嫁，但在2019年宣布取消婚約。而Maggie Q與Curtis首次公開合體亮相是2022年5月的「Berggruen Prize Gala」活動，大方宣布交往。兩人有情人終成眷屬，粉絲驚喜獻上祝福。

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