鮑正芳放下被家暴恩怨 盼前夫張振寰一路好走

已故張振寰早年演出《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》等古裝電視劇成名。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深演員張振寰早年演出《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》等古裝電視劇成名，因獨居幾天前被發現陳屍家中享壽65歲，前妻、資深藝人鮑正芳鬆口放下昔日恩怨，協助2人獨子辦理張振寰後事。

鮑正芳在1996年和張振寰結婚，婚後育有1子，但因家暴在2002年離婚，這幾年鮑正芳長居美國，獨子則在中國教書，張振寰過世後獨子已返台奔喪，《TVBS新聞網》報導，鮑正芳15日凌晨獲知前夫死訊，也願意放下過去恩怨，協助兒子處理前夫後事，外傳會在資深藝人楊光友等友人幫忙下，為張振寰辦理簡單告別式。

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鮑正芳與張振寰有過一段婚姻。（資料照，記者宋志雄攝）

張振寰這幾年獨居在台北市南港區，靠著打零工維生，也當過清潔工、餐廳洗碗工，另外賣過燒餅，並曾領取政府救濟金，但因健康亮紅燈而有長期躁鬱症和痛風，情緒不穩，屢因喝酒鬧事上社會版面，隨著一代大俠殞落，老一輩觀眾只能成追憶。

以電影《新孫悟空72變》出道的張振寰，因在片中扮演二郎神楊戩大受歡迎，一度改藝名為「龍少飛」，拍過10餘部電影後轉戰電視台，接連演出《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》，有「一代大俠」美譽。

兩人都不在台灣，據了解，檢察官已指示警方聯絡張振寰兒子，請他務必返台領回張振寰遺體。

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