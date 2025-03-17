不認交往未成年金賽綸 金秀賢2015年「家門口約會照」瘋傳

金秀賢（左）與金賽綸（右）風波越演越烈。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸的緋聞與金錢爭議越演越烈，男方從原先否認戀情，到後來發聲明坦承交往，強調是在對方成年之後才開始，但說法遭外界質疑，昨（16）韓國論壇上再度流傳一張照片，疑似2015年兩人在女方家門口約會的畫面。

金秀賢日前發聲明坦承與金賽綸在2019年至2020年有談過一段戀愛，強調女方當時已經成年，不過隨著多張親密照曝光，不少網友挖出金秀賢在照片中所戴的眼鏡、服飾，早在經紀公司聲稱的交往時間前就已上市，遭質疑說謊。

請繼續往下閱讀...

金賽綸與一名男子在家門口被拍的照片瘋傳，而該名男子被猜測疑似是金秀賢。（翻攝自微博）

韓國論壇更流出一張照片，是金賽綸在童年居住的公寓前與一名男子等電梯的畫面，指出該張照片是在2017年被拍，立即引起韓國網友炸鍋，「可能不是私生飯拍的，賽綸看起來像擺拍，可能是熟人所拍」、「看看側瀏海、耳垂周圍的髮型以及耳朵的形狀。」

有中國網友發現這張照片早在2015年就被發布。（翻攝自微博）

不過隨後又有中國網友發現，這張照片早在2015年就曾在微博上被發布，並指出照片中男子所穿的外套，是金秀賢在2012年至2016代言的一個衣服品牌。但也有人認為男子並非是金秀賢，挖出金秀賢當年代言的照片，發現品牌照中的外套標誌是黑色的，並非同一件。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法