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金秀賢脫褲露鳥洗碗？網傳「沒馬賽克」照片曝光

網上流傳照片，指金秀賢其實是有穿褲子的。（翻攝自Threads）網上流傳照片，指金秀賢其實是有穿褲子的。（翻攝自Threads）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢近日形象大傷，不但被爆出與當時還未成年的金賽綸交往，公司還多次謊稱沒有交往，間接使女方被嘲弄，引發爭議。近日YouTube頻道「橫豎研究所」公開金秀賢的「下衣失蹤」的洗碗照，網上瘋傳「沒有馬賽克」的照片掀起關注。

「橫豎研究所」近期為金賽綸發聲，並曬出多張金秀賢與金賽綸的合照，才迫使金秀賢經紀公司改口承認戀情，不過強調當時金賽綸已經成年。此話一出惹怒金賽綸家屬，繼續公開親密照，且聲稱有金秀賢的裸照，威脅意味濃厚。

先前「橫豎研究所」就分享金秀賢洗碗照，但下半身用韓文擋住，並不清楚到底有沒有穿褲子，「露鳥洗碗」一事更引來議論紛紛。不過網上瘋傳的照片中，其實金秀賢是用有穿褲子的，但褲子實在太短，所以被誤以為是沒穿褲子裸下半身，只是照片真實性如何，還有待確認。

不過「橫豎研究所」指出，這張洗碗照在金賽綸拍攝前有先告訴知金秀賢，且這段影片當中還有對話，只是沒有公開。而且恐怖的是，網友立刻抓包，照片中的廚房與先前金賽綸在節目中公開的廚房極為相似，很有可能就是同一間。

金秀賢私照連環爆，儘管「橫豎研究所」強調有憑有據，不過仍有人對該頻道產生質疑，部分網友認為不斷洩漏藝人私生活照片並不正確，且也是吃金賽綸的人血饅頭。但也有人認為，透過這些照片才能迫使金秀賢及其公司認錯道歉，反應兩極。

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