金賽綸母護亡女…女醫逆風挺金秀賢轟她「裝清高太低級」

金秀賢（左）、金賽綸（右）戀情與金錢糾紛越演越烈。（翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸的風波持續延燒，YouTube頻道「橫豎研究所」公開金賽綸母親的聲明，指出金秀賢否認與未成年金賽綸交往是在說謊，雙方各說各話。對此，名醫黃宥嘉逆風力挺金秀賢，斥責金母「榨乾女兒，連女兒死後的手機內容都要再拿來利用榨乾最後的價值！」

黃宥嘉連日以來在臉書發表多篇對金秀賢事件的看法，日前她發文痛批金賽綸的母親，「這個媽媽最會的就是裝清高！自己訴求反對網路獵巫、痛斥女兒出事後沒有一家媒體伸出援手，只為回復女兒作為演員的名譽，但實際卻仍藉助利用那些導致自己女兒輕生的媒體流氓文化手段對付金秀賢」。

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黃宥嘉更認為，金賽綸母親刊出金秀賢不雅照恐怕是想勒索，直言「這樣的媽媽太低級」，她更進一步研究金賽綸母親，發現對方讀到韓國名牌大學，但卻不讓孩子讀書，「去做童星演一些沈重劇情獲得『19x童星名譽』，自己大學時期懷孕生子，卻嚷嚷16歲未成年女兒不應該跟金秀賢交往而不見阻止。」痛批金母在女兒生前榨乾她，女兒死後還要拿她手機裡的內容來獲取最後價值。

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