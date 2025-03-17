晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

籃籃樂天新身分曝光！親揭「工作內容」：能做的事比以前多

籃籃對於新身分分享期待心情。（樂天桃猿提供）籃籃對於新身分分享期待心情。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿在17日正式揭曉了全新的應援團名稱「猴系因仔（Hou Xi Yin Zai）」，象徵著應援團將以更加凝聚力和活力的形象出現，為球迷帶來更多精彩的棒球現場體驗。隨著新名稱的公開，曾經是Rakuten Girls的籃籃和巫苡萱也將以全新身分登場，為球迷帶來不同的驚喜。

告別女孩角色，籃籃將以「推進隊長」的職位繼續與大家並肩作戰。籃籃表示：「迎接新的身份象徵新階段的開始，一開始有些不習慣，但我正在慢慢調整心態和工作模式。」她也透露將帶來各種新的企劃和活動，並希望能吸引更多人來球場支持棒球，讓更多人感受到這項熱血運動的美好，「十號隊友，今年一起全猿猛進吧！」

籃籃（左）、巫苡萱結束應援後各自轉型。（樂天桃猿提供）籃籃（左）、巫苡萱結束應援後各自轉型。（樂天桃猿提供）

對於新職位做了哪些準備？籃籃說，除了拍攝YouTube的企劃、流程和道具，還需要準備局間表演、局間活動的遊戲和跨領域的結合等。她開心地說：「能做的事情比以前多了很多，非常期待今年開季！」

巫苡萱也正式告別啦啦隊角色，轉型為球團MC。回顧過去9年的回憶，她說：「這9年來有太多美好的回憶，除了每次在球場上超越勝負的感動，還有到美國參與MLB大聯盟、小聯盟的台灣日應援，以及在日本各大球場的表演。」這些經歷對她而言是成長的過程，也是最珍貴的時光。

對於新的MC身分，巫苡萱表示最大的挑戰是咬字部分，「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業與氣場。她說：「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力！」此外，巫苡萱也透露，將強化自己對棒球的知識，並提升外語能力，未來希望能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗，誓言成為「給大家猿氣滿滿的MC巫苡萱！」

巫苡萱MC新造型。（樂天桃猿提供）巫苡萱MC新造型。（樂天桃猿提供）

新球季即將開始，巫苡萱充滿熱情地說：「今年，我會繼續努力不懈NONSTOP！和桃猿男兒、十號隊友一起全猿猛進，拿下勝利！」籃籃則邀請大家在3月30日的比賽中來球場找她，一起享受美食、遊戲和最特別的觀賽體驗，並與她一起感受棒球的魅力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中