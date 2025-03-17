籃籃樂天新身分曝光！親揭「工作內容」：能做的事比以前多

籃籃對於新身分分享期待心情。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿在17日正式揭曉了全新的應援團名稱「猴系因仔（Hou Xi Yin Zai）」，象徵著應援團將以更加凝聚力和活力的形象出現，為球迷帶來更多精彩的棒球現場體驗。隨著新名稱的公開，曾經是Rakuten Girls的籃籃和巫苡萱也將以全新身分登場，為球迷帶來不同的驚喜。

告別女孩角色，籃籃將以「推進隊長」的職位繼續與大家並肩作戰。籃籃表示：「迎接新的身份象徵新階段的開始，一開始有些不習慣，但我正在慢慢調整心態和工作模式。」她也透露將帶來各種新的企劃和活動，並希望能吸引更多人來球場支持棒球，讓更多人感受到這項熱血運動的美好，「十號隊友，今年一起全猿猛進吧！」

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籃籃（左）、巫苡萱結束應援後各自轉型。（樂天桃猿提供）

對於新職位做了哪些準備？籃籃說，除了拍攝YouTube的企劃、流程和道具，還需要準備局間表演、局間活動的遊戲和跨領域的結合等。她開心地說：「能做的事情比以前多了很多，非常期待今年開季！」

巫苡萱也正式告別啦啦隊角色，轉型為球團MC。回顧過去9年的回憶，她說：「這9年來有太多美好的回憶，除了每次在球場上超越勝負的感動，還有到美國參與MLB大聯盟、小聯盟的台灣日應援，以及在日本各大球場的表演。」這些經歷對她而言是成長的過程，也是最珍貴的時光。

對於新的MC身分，巫苡萱表示最大的挑戰是咬字部分，「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業與氣場。她說：「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力！」此外，巫苡萱也透露，將強化自己對棒球的知識，並提升外語能力，未來希望能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗，誓言成為「給大家猿氣滿滿的MC巫苡萱！」

巫苡萱MC新造型。（樂天桃猿提供）

新球季即將開始，巫苡萱充滿熱情地說：「今年，我會繼續努力不懈NONSTOP！和桃猿男兒、十號隊友一起全猿猛進，拿下勝利！」籃籃則邀請大家在3月30日的比賽中來球場找她，一起享受美食、遊戲和最特別的觀賽體驗，並與她一起感受棒球的魅力。

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