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亞洲電影大獎》劉青雲稱帝喊「對港產片有信心」 役所廣司獲終身成就獎

劉青雲以《爸爸》稱帝。（亞洲電影大獎提供）劉青雲以《爸爸》稱帝。（亞洲電影大獎提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮今天（16日）在香港舉行，最佳男主角由《爸爸》的劉青雲獲得，他表示非常開心，稱《爸爸》是部港產片，感謝導演翁子光以及片中的家人們，強調對港產片有信心，希望大家一起努力。

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岡田將生眼鏡裝扮，從日本奧斯卡帥到香港亞洲電影大獎。（亞洲電影大獎提供）岡田將生眼鏡裝扮，從日本奧斯卡帥到香港亞洲電影大獎。（亞洲電影大獎提供）

劉青雲在今晚打敗彭于晏、崔岷植、許冠文及長塚京三獲得影帝，他在片中的兒子蘇文濤今晚與最佳新演員擦身而過，劉青雲勉勵他：「我從來都沒有提名過新人獎，所以你很厲害了。」知名導演許鞍華頒發最佳女主角，由沙哈娜戈斯瓦米憑藉著《桑托什》，擊敗張艾嘉、金高銀等演技派獲得。

役所廣司獲得終身成就獎。（亞洲電影大獎提供）役所廣司獲得終身成就獎。（亞洲電影大獎提供）

頒獎給劉青雲的是終身成就獎得主、坎城影帝役所廣司，役所廣司表示，去年他以《我的完美日常》在此稱帝，卻未能參加典禮，感到有點抱歉，「今年可以獲得這麼特別的獎項，看到歷年的得主，我感受到這個獎項的重量。」他希望在接下來的演員生涯中，能為亞洲電影盡份心力。

藤岡靛的演藝事業從香港發跡。（亞洲電影大獎提供）藤岡靛的演藝事業從香港發跡。（亞洲電影大獎提供）

日星除了役所廣司之外，與香港頗有淵源的藤岡靛、岡田將生及木村光希都受邀出席，《生之敵》的導演吉田大八則獲得最佳導演獎。

吉田大八獲得最佳導演獎。（亞洲電影大獎提供）吉田大八獲得最佳導演獎。（亞洲電影大獎提供）

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