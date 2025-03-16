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米津玄師首攻蛋！俏皮比YA喊「我回來了」 神曲嗨翻2.2萬台粉

米津玄師首度攻上台北小巨蛋，獻唱多首神曲，掀起歡呼聲。（大鴻藝術提供） 米津玄師首度攻上台北小巨蛋，獻唱多首神曲，掀起歡呼聲。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕米津玄師本週六日在台北小巨蛋連唱兩天，兩天共吸引超過2.2萬名粉絲朝聖，暌違6年再度來台開唱，米津玄師感受到台灣粉絲的熱情，今天（16日）台北最終場數度驚呼：「哇好厲害！」希望能與大家一起嗨到最後一刻。

米津玄師伴隨雷鳴登場，震撼1.1萬名歌迷。（大鴻藝術提供）米津玄師伴隨雷鳴登場，震撼1.1萬名歌迷。（大鴻藝術提供）

在米津玄師登場之前，螢幕上一道紅色的閃電預示演出的開始，接著身穿全白服裝的米津玄師登場，獻唱《RED OUT》掀起全場歡呼聲。他大喊「台北」，歌迷也以震耳欲聾的尖叫聲回應，接著《感電》、《マルゲリータ》還請出多達16名舞者共舞，現場氣氛嗨翻。

米津玄師以中文「大家好」向台粉打招呼，表示「我是米津玄師，暌違6年來到台北，好厲害啊！大家好（中文）！好厲害！好久不見，我也很開心，希望大家能夠一起嗨到最後一刻。」

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他帶來晨間劇《如虎添翼》的主題曲《Sayonara》，米津玄師將NHK紅白歌合戰的表演直接搬來台灣，現場更噴灑漫天紙花，宛如櫻花綻放版美麗，歡呼聲此起彼落，場面十分壯觀，最後他更俏皮的比出YA的手勢，逗樂現場粉絲。

米津玄師神曲嗨翻2.2萬台粉。（大鴻藝術提供）米津玄師神曲嗨翻2.2萬台粉。（大鴻藝術提供）

米津玄師以日文「我愛你」向台粉告白，並再次感慨上次來台灣表演已經是2019年，一轉眼才發現過了6年，「6年期間真的過好快啊，暌違6年終於來了，大家的熱情以及溫暖真的很棒，真的是非常感謝大家。」

接著米津玄師獻唱為宮﨑駿電影《蒼鷺與少年》製作的主題曲《地球儀》，歌聲感動在場歌迷，令人動容。不遑多讓的還有YouTube點閱率超過9億創下日文歌記錄的神曲《Lemon》，前奏一下就爆出尖叫聲，萬人拍手聲更是響徹整座小巨蛋，光聽到這首就值回票價。

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米津玄師6年前來台時，演唱會場地是在台大體育館，此次直接升級到小巨蛋連唱兩天，他有感而發：「6年前的會場雖然小了一點，不過那時候也有很多人，這次有這麼多人來真的很開心，希望有機會能夠在聚在一起。」他也大喊「我回來了」，台粉則以「歡迎回家」回應，現場氣氛溫馨。

米津玄師在獻唱《KICK BACK》時，16名男女舞者在他身後「群魔亂舞」。（大鴻藝術提供）米津玄師在獻唱《KICK BACK》時，16名男女舞者在他身後「群魔亂舞」。（大鴻藝術提供）

下半場他演唱《鏈鋸人》的主題曲《KICK BACK》，瞬間點燃現場氣氛，他還拿起攝影機自拍，大螢幕上出現他的上半臉，後面還有16名舞者共舞，米津玄師還拿攝影機拍4名樂手，讓人看得目不轉睛。

米津玄師介紹4名樂手、16位舞者，並感謝所有幕後工作人員，其中吉他手中島突然出來串場，還自爆去了不老松馬殺雞；另外因為鼓手堀之前來台時就到九份，大家雖然也很想去九份看看，聽說九份是個異世界般的存在，不過車程要一小時，因此斷了念想。

米津玄師大開金嗓，旁邊舞群助陣，豐富了整個舞台。（大鴻藝術提供）米津玄師大開金嗓，旁邊舞群助陣，豐富了整個舞台。（大鴻藝術提供）

米津玄師共獻唱24首歌曲，2小時的演出讓粉絲意猶未盡，他表示：「暌違6年能夠再次來到台北，不知道下次是什麼時候，希望能盡快再來，到時候請多多指教。」並以《LOST CORNER》為兩天演出劃下句點。

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