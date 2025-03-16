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娛樂 最新消息

Ella高流開撩粉絲「我不能穿太多」 和彭佳慧互比「三八」

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后彭佳慧昨（15日）晚在高雄流行音樂中心參與「歸心」演唱會，Ella也邀爸媽和親友團從屏東到高雄看演出，她熱唱之後開撩粉絲：「高雄有點熱、太陽大，我不能穿太多。」接著脫掉黑色外套，展現性感一面，引來全場尖叫。

彭佳慧（左）和Ella合唱，互動逗趣。（客家委員會提供）彭佳慧（左）和Ella合唱，互動逗趣。（客家委員會提供）

Ella帶來組曲，讓歌迷重溫S.H.E時期歌曲，她問歌迷：「應該想聽聽經典歌曲吧？既然你們尖叫聲誠心誠意，那我就全心全意回覆你們。」一連獻唱《你曾是少年》、《熱帶雨林》、《Super Star》等歌曲。

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昨晚Ella也與金曲歌后彭佳慧合體，雙方對唱客家歌《歸來》，這首歌是彭佳慧特別為兩人屏東家鄉麟洛所寫的，彭佳慧透露：「我在創作寫這首歌時，就在想有沒有一天可以夢想成真可以與Ella合唱這首歌！」

彭佳慧（左）和Ella合唱默契十足。（客家委員會提供）彭佳慧（左）和Ella合唱默契十足。（客家委員會提供）

Ella則透露：「練這首歌時，真的忍不住掉眼淚，因為那個旋律一響起，就想起阿公阿嬤跟我講客家話的場景，好親切、好溫暖。」

《歸來》歌曲中間旁白橋段，彭佳慧和Ella兩人用客家話打趣說：「我們是麟洛的三八婆。」Ella還開玩笑問全場：「我們誰比較三八？」引起台下一片笑聲。

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