晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王子搭計程車被誤認是大學生 逆齡保養祕招曝光

35歲的「王子」邱勝翊今出席代言活動，分享保養心得。（記者王文麟攝）35歲的「王子」邱勝翊今出席代言活動，分享保養心得。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕35歲的「王子」邱勝翊今出席代言活動，分享近期為改善法令紋與下顎線施打美國音波，顏值全面升級；被問及自己看起來像幾歲時？他思考片刻後笑說：「30歲吧！」更自豪分享曾在搭計程車時被誤認為大學生，逆齡魅力十足。

王子曾在搭計程車時被誤認為大學生。（記者王文麟攝）王子曾在搭計程車時被誤認為大學生。（記者王文麟攝）

王子說希望棒棒堂成員都能進廠維修，「若我們未來推出重要的作品，不希望看起來像是老團體。」還點名威廉外景多又要照顧小孩，可以來打美國音波；他自誇17歲到現在都長一樣，直到34歲後被提醒臉上有出現法令紋以及雙下巴，才開始注重保養，現在做醫美就是預防性老化，維持現狀即可。」

王子自爆34歲後才開始注重保養。（記者王文麟攝）王子自爆34歲後才開始注重保養。（記者王文麟攝）

王子還虧小1歲的弟弟毛弟看起來比自己更成熟，「他心裡應該有點介意，因為他也知道，我的年輕已經超越他了！」甚至爆料毛弟私下可能也有偷偷保養，「他嘴上說自己只是長得比較成熟啦。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中