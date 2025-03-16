王子搭計程車被誤認是大學生 逆齡保養祕招曝光

35歲的「王子」邱勝翊今出席代言活動，分享保養心得。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕35歲的「王子」邱勝翊今出席代言活動，分享近期為改善法令紋與下顎線施打美國音波，顏值全面升級；被問及自己看起來像幾歲時？他思考片刻後笑說：「30歲吧！」更自豪分享曾在搭計程車時被誤認為大學生，逆齡魅力十足。

王子曾在搭計程車時被誤認為大學生。（記者王文麟攝）

王子說希望棒棒堂成員都能進廠維修，「若我們未來推出重要的作品，不希望看起來像是老團體。」還點名威廉外景多又要照顧小孩，可以來打美國音波；他自誇17歲到現在都長一樣，直到34歲後被提醒臉上有出現法令紋以及雙下巴，才開始注重保養，現在做醫美就是預防性老化，維持現狀即可。」

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王子自爆34歲後才開始注重保養。（記者王文麟攝）

王子還虧小1歲的弟弟毛弟看起來比自己更成熟，「他心裡應該有點介意，因為他也知道，我的年輕已經超越他了！」甚至爆料毛弟私下可能也有偷偷保養，「他嘴上說自己只是長得比較成熟啦。」

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