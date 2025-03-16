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娛樂 最新消息

胡瓜遭包夾緊貼熱舞！「受寵若驚」嚇到喊停

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到基隆七堵的慶濟宮，郭忠祐帶來八斗高中的超強勁的橄欖球隊，現場立刻安排藝人們親身體驗橄欖球的震撼力，第一個上場的ROCK才剛站穩，就立刻被橄欖球員猛力撞飛，讓在一旁等著體驗的無尊嚇得驚恐大喊:「我不要玩了！」，輪到無尊上場時，他更是瑟瑟發抖，直喊：「我腳已經軟了！」，沒想到下一秒「蹦」一聲，無尊整個人直接被撞飛，倒在地上驚呼：「我起不來了！」。

被撞飛的無尊嚇到全身發抖。（民視提供）被撞飛的無尊嚇到全身發抖。（民視提供）

接下來所有男藝人組成一隊，挑戰與橄欖球隊列陣爭球，孰料藝人隊仍毫無招架之力，一個個倒在地板上，胡瓜看到橄欖球隊如此力大無窮，提議玩「暴力破球」，六人為一隊，其中一人需用方向盤控制方向，剩餘的參賽者需要推2500公斤的堆高機往前破氣球，八斗高中隊靠著絕佳的優勢拿到39秒的好成績；第二組藝人隊才剛破到第四顆氣球就開始全員崩潰，最終獲得了93秒的成績。

地方媽媽與胡瓜熱舞。（民視提供）地方媽媽與胡瓜熱舞。（民視提供）

接下來「大步走廟街」，婆媽矇眼站立在框框內，哨音響，開始原地高抬腿踏步，計時30秒，成功留在框框內沒有出界者獲勝。當地的媽媽們熱情滿滿，還沒開始比賽之前就一個接著一個熱舞，受到媽媽們熱情的感染，胡瓜也情不自禁的舞動起來，媽媽們見狀更是衝過去紛紛貼著胡瓜熱舞，讓胡瓜「受寵若驚」嚇到趕快喊停。

在一陣熱舞過後，遊戲正式開始，Mika與一位媽媽一同挑戰。隨著音樂響起，Mika大秀性感熱舞，瞬間引爆全場歡呼，另一邊的媽媽也不甘示弱，卯足全勁激情舞動，結果媽媽竟跳得太投入，毫無察覺地直直撞上攝影機，讓現場笑聲不斷。最後，Mika成功奪下勝利。

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