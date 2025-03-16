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眾量級家寧媽恐陷兩難 律師驚曝可能局面

Andy（右）與家寧（左）分手後爆出財務問題。（翻攝自IG）Andy（右）與家寧（左）分手後爆出財務問題。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube頻道眾量級Andy老師和前女友家寧分手後撕破臉，Andy控女方一家人奪走頻道和公司，家寧與母親則發聲明回應，不料卻被打臉營利都進家寧父母外幣帳戶。對此，律師王至德也抖出可能後續發展。

王至德分析家寧在事件處理上極慢，聲明稿拖了2、3天才發布，甚至未見律師署名，導致外界質疑是否有聘請律師協助，認為家寧一家發布的聲明稿內容未能有效平息爭議，反而是在火上加油，同時推測可能是由家寧媽自行決策發布，其聲明書的撰寫有2種情形：

一、是未經專業律師或公關公司處理。

二、是家寧媽堅持依自己的意見發聲明，甚至可能是使用ChatGPT生成的內容。即使有專業建議，也未被採納。雖然聲明書形式上看起來有模有樣，但內容混亂，可能是家寧媽的決策所致。

此外，王至德也表示自己之所以會將聲明書的責任歸咎於家寧媽，而非群海公司，是因Andy的25%股份無法行使股東權，家寧媽實際上擁有50%的決策權，他說：「即使家寧反對也無濟於事，最終決策權仍在家寧媽手中。」

王至德最後強調，董事長通常是最終決策者，而家寧媽正是董事長，因此聲明書的內容顯然是由她決定。

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