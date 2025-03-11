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黃子佼5次出庭穿同襯衫 網轟心機重：以為只出庭1次

網友發現，黃子佼（前中）5次出庭時都穿同一件深藍色襯衫，質疑是「製造出只出庭一次的錯覺」。（資料照）網友發現，黃子佼（前中）5次出庭時都穿同一件深藍色襯衫，質疑是「製造出只出庭一次的錯覺」。（資料照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入MeToo風波，還被爆出擁有上千部未成年人不雅影片，演藝事業全毀。有網友發現，黃子佼2024年5次出庭時都穿同一件深藍色襯衫，質疑是「製造出他好像只出庭一次的錯覺」，引發討論。

一名網友在Threads發文表示，黃子佼非常奸巧，他每次出庭都穿一樣的衣服，在網路上搜尋「黃子佼出庭」都是出現黃子佼身穿深藍色襯衫的照片，因此讓原PO推測，目的是製造出他好像只出庭一次的錯覺，「未來若只看照片，會覺得他只出庭一次，可能感覺沒那麼嚴重」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「對，終於有人提了！他這樣穿一定是經過深思熟慮的」、「而且他穿的這件深藍色襯衫+胸前兩個口袋，跟旁邊的警察制服融合在一起，辨識度很低，視覺不容易注意到他。他不是隨便挑一套的！」、「律師教的，真是心機仔」、「突破盲腸，製造這樣的假象，還好還是有人說出來」、「他是個心機很重，心思也很縝密的人」。

此外，網友也發現NONO每次出庭也都是穿同樣一件白襯衫，五億高中生命案的夏男每次出庭也都身穿同一件水藍色條紋Polo衫。

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