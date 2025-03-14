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超一線男星澳門賭輸47億元是誰？ 真相揭曉了

超一線男星澳門賭輸47億元是誰？ 真相揭曉了周杰倫（左）、黃曉明受到謠言波及，被誤會在澳門豪賭。（本報合成圖，翻攝自臉書／微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網路日前瘋傳有「超一線男星」在澳門連續7日豪賭，輸光10.3億人民幣（約新台幣47億元），並表示該男星擁有私人飛機、在中國有3處房產。消息傳得沸沸揚揚，周杰倫、黃曉明紛紛出來闢謠，表示自己不是豪賭男。原來這根本就是假消息，一名徐姓男子利用AI生成假新聞，並在網路上散播，目前已遭警方逮捕。

周杰倫透過杰威爾聲明傳聞所有內容均與周杰倫無關。（翻攝自臉書）周杰倫透過杰威爾聲明傳聞所有內容均與周杰倫無關。（翻攝自臉書）

此傳聞言之鑿鑿，很多吃瓜鄉民都在猜，這位「超一線男星」究竟是誰？周杰倫11日透過杰威爾發表聲明，表示「出現在微博熱搜，關於『某超一線男星，在澳門豪賭』等相關消息，部分網友影射此男星是本公司藝人周杰倫。公司特此聲明，該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛」；黃曉明也在昨（13）日親上火線闢謠，只見他在微博曬出多張夕陽美景，更說「拍著、拍著一個不經意地抬頭，哇！日落真美啊！」，當被問及是否輸了10億人民幣，黃曉明開玩笑回：「歡樂豆啊？」

黃曉明面對謠言，一笑置之。（翻攝自微博）黃曉明面對謠言，一笑置之。（翻攝自微博）

中國公安網安部門抓到一名36歲的徐姓男子，他為了想要高流量，不惜製造假新聞牟利。徐姓男子10日上午利用AI功能輸入關鍵字後，一則假新聞就製作完成，接著就被放在網路上謠傳。謠言擴散速度極快已嚴重擾亂公共秩序，因此徐男不但被逮捕，同時處以行政拘留8日處分。

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