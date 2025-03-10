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43歲輝星心臟驟停！倒臥家中「已死亡一段時間」

輝星享年43歲，令粉絲難過。（翻攝自IG）輝星享年43歲，令粉絲難過。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國實力派歌手輝星（又稱輝晟）今天（10日）驚傳在家中逝世，享年43歲。經紀公司Tajo娛樂證實，他在家中被發現時已心臟驟停，希望大家為輝星哀悼，祝願他能安息。

相關新聞：韓星輝星家中逝世！享年43歲 經紀公司證實死訊

經紀公司宣布輝星已經離開，「故人在首爾家中被發現時，已經處於心臟驟停狀態，最終宣告不治，突如其來的噩耗使家屬、Tajo娛樂的藝人及職員們都感到極度悲痛，並對故人表示哀悼。」關於葬禮的相關事宜，經紀公司表示會再另外公布。

輝星在2002年出道，代表作包括《不可以嗎》、《我連結婚都想過了》、《不治之症》等歌曲，是韓國代表性R&B歌手。他原本計畫在本月15日於大邱與KCM舉行聯合演唱會，沒想到如今卻傳出噩耗，令不少粉絲相當震驚且不捨。

韓媒報導，輝星母親今天報案，稱兒子倒臥在地上，警消抵達現場發現輝星已明顯死亡一段時間，目前沒發現外部入侵等犯罪痕跡，警方也正在確認家中是否留有遺囑。不過詳細的死因，還有待相關單位釐清。

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