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娛樂 電視

《獨佔接班人》張家陞西門町驚喜快閃 CP毛祁生甜讚：我的驕傲

〔記者蕭方綺／台北報導〕張家陞演出BL劇《獨佔接班人》，播出期間適逢白色情人節，特別在當晚舉辦快閃活動，化身「一日歌手」獻出初舞台，背著吉他前進西門町，一連唱了戲劇主題曲《微光》、插曲《天亮》、片尾曲《想和你》，徹底把劇中角色「王湛」街頭藝人的形象化為現實，而劇中主演毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆驚喜現身支持、獻花應援，並加碼合唱片尾曲《想和你》，與現場粉絲近距離互動同歡。

張家陞化身「一日歌手」獻出初舞台。（LINE TV提供）張家陞化身「一日歌手」獻出初舞台。（LINE TV提供）

張家陞站上舞台，向現場觀眾說：「王湛有音樂夢，他想要當街頭藝人，但因為家裡的關係，他沒有辦法，所以我今天想要代替王湛完成他的願望，我練習了『七天七夜』，希望大家會喜歡。」接著便開始自彈自唱，溫暖又質樸的歌聲穿透全場，後續《天亮》、《想和你》等歌，也特別邀請到兩位實力派歌手王哲威、陳以謙助陣。

毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆同一時間則是躲在人群後，偷偷看著張家陞表演，直到他唱到最後一首《想和你》時，毛祁生才帶著玫瑰花束驚喜現身，「圖章CP」徐瑋澤、朴靖恆緊跟在後送花應援，讓張家陞看到非常感動：「因為我是第一次像這樣公開表演，所以很緊張，看到他們來，我很有安全感。」四人也在觀眾要求下加碼合唱《想和你》，並送小禮物互動，把氣氛炒到最高點，而在表演尾聲，天空下起綿綿細雨，「獨佔CP」毛祁生立刻脫下自己的外套替張家陞擋雨，「圖章CP」徐瑋澤則是將雙手拱成一個家的形狀，放在朴靖恆頭上替他遮雨，粉紅泡泡滿點。

和張家陞組成「獨佔CP」的毛祁生坦言：「在後面看著他的時候，我覺得很驕傲，台下粉絲越聚集越多，而我的人站在舞台上。」並透露張家陞的緊張心情：「前一天凌晨，我們四個人都在群組為他打氣，他表演上台前，我也有先給他一個擁抱，今天的表演我給他10分，真的很棒。」

朴靖恆（左起）、徐瑋澤、毛祁生、張家陞和粉絲共度白色情人節。（LINE TV提供）朴靖恆（左起）、徐瑋澤、毛祁生、張家陞和粉絲共度白色情人節。（LINE TV提供）

張家陞透露，工作人員當時來和自己討論「一日歌手」的企劃時，第一反應其實是有點嚇到且猶豫的，坦言：「當時戲都還沒有開拍，對自己的歌聲也沒有那麼大的把握，有很多要努力的地方，但又覺得這是個滿棒的企劃，所以就決定試試看。」為此他除了特別請教街頭藝人好友王哲威、陳以謙之外，還去上了兩堂的吉他課，在這幾個月裡，只要有空就練習，雖然對自己初次登台表現只打7.5分，但仍覺得是一個非常幸福的回憶。朴靖恆則笑說：「因為家陞這次表演氣氛真的太好，讓我也好想挑戰看看！」四人都期待未來能再有公開同台唱歌的機會。

《獨佔接班人》每週五晚上8點於LINE TV、愛奇藝國際版、Video Market、Rakuten TV、Heavenly、VIKI、以及GagaOOLala，涵蓋亞洲、北美、歐洲、非洲等區域，全球同步首播。

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