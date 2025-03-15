黃子佼有意回演藝圈？李明依露面闢謠「點出雙標關鍵」

李明依闢謠「黃子佼有意復出」這件事。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕李明依、吳姍儒今（15）日出席天使心家族基金會活動「336愛奇兒家庭日」，日前曾國城因評論黃子佼付出一事遭炎上，如今請辭公視節目《一字千金》，李明依今受訪表示，黃子佼事件有點渲染、擴及到很多人，呼籲應該回到事件本身，至於是黃子佼是否有意回歸演藝圈？李明依則直呼，不知道復出消息是從何而來，直言沒有這回事。

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李明依不知道他們怎麼會說黃子佼有意復出，直呼沒有這回事，「我必須說演藝圈本來就是很特殊的行業，會不會紅都要看觀眾喜不喜歡，但我們不希望有特殊犯罪的人出現。」不過話鋒一轉她也指出，現在有很多奇奇怪怪的網紅，「他們對社會有正面貢獻嗎？怎麼一天到晚在新聞裡出現呢？如果這樣說的話，那些網紅是不是也不該出現？」也認為現在沒有所謂的演藝圈，如今已是自媒體時代，很難有一致的標準。

李明依今擔任活動主持人，儘管雨勢不小現場仍擠滿熱情民眾共襄盛舉，李明依也說這是為身心障礙兒家庭們所辦的活動，不能說取消就取消，只是可惜下雨了活動場地的娛樂設施無法使用，所幸還有基金會的主愛樓能當作雨備設施，李明依也呼籲，希望大眾可以多關懷這些有需要被幫助的家庭。

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