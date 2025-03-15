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娛樂 最新消息

李明依重轟黃子佼「傳聖經要他悔改」！喊話別逼孟耿如走上絕路

吳姍儒（左）、李明依出席公益活動。（記者林欣穎攝）吳姍儒（左）、李明依出席公益活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕李明依、吳姍儒今（15）日出席天使心家族基金會活動「336愛奇兒家庭日」，日前曾國城因評論黃子佼復出一事遭炎上，如今請辭公視節目《一字千金》，李明依今受訪表示，黃子佼事件有點渲染、擴及到很多人，呼籲應該回到事件本身，她也明確表示：「黃子佼該受法律制裁，即便我以前和他是很好的朋友。但就我的立場來說，還是覺得他的太太（孟耿如）跟女兒，她們不是犯罪的人，請大家給他們空間。」

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李明依表示，犯罪者都要受到法律制裁，甚至認為有些法律都太輕了，「我都覺得我們國家，對於壞人的法令都太包容了，都沒有保護到受害者，受害者反而都會再受到二、三次傷害。」李明依也說自己嚴厲譴責黃子佼的行為，坦言事情發生當下她很驚訝，也說自己沒有要幫助加害者，只盼外界別去牽連父母、太太和小孩，「請大家給他們（指孟耿如及女兒）空間，當然我的空間不是指他們要不要出來工作，而是不要用一些言語好像要逼他們走上絕路。」

黃子佼2023年捲入MeToo風波，去年更被查出手握大量未成年性剝削影像。（資料照）黃子佼2023年捲入MeToo風波，去年更被查出手握大量未成年性剝削影像。（資料照）

如今李明依與黃子佼沒有實際互動，但她還是有傳聖經的經文讓黃子佼禱告、悔改，認為最根本的是他要自己能認罪悔改，不過沒有收到黃子佼的回覆，而她也說之前會留言為孟耿如打氣，「身為媽媽還有小孩很不容易，我相信她已經夠難過了，希望社會大眾不要有過多猜想，給她們一個生存的空間。」

李明依今擔任活動主持人，儘管雨勢不小現場仍擠滿熱情民眾共襄盛舉，李明依也說這是為身心障礙兒家庭們所辦的活動，不能說取消就取消，只是可惜下雨了活動場地的娛樂設施無法使用，所幸還有基金會的主愛樓能當作雨備設施，李明依也呼籲，希望大眾可以多關懷這些有需要被幫助的家庭。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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