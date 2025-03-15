李珠珢登台掀話題 「這一幕」震驚韓網：台灣真是難以理解

李珠珢加盟富邦悍將Fubon Angels。（本報資料照，記者潘少棠攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李珠珢今年重磅加入富邦啦啦隊「Fubon Angels」，13日公開在台灣亮相，現場擠滿上百名記者到場，線上更突破萬名網友觀看，而這樣的盛大場面傳到韓國，令韓網驚呆直呼，「台灣真是難以理解的國家」。

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韓籍YouTube頻道「挖系桑米西」14日上傳影片，分享韓國網友對李珠珢加盟記者會的反應，透露當天也有不少韓國球迷在線上關注直播，不過大多數韓國網友的反應就是，「太不可思議了！」、「台灣真是難以理解的國家」、「那些都是記者嗎？攝影機真多」、「台灣給了她好機會，太棒了好羨慕」。

「挖系桑米西」指出，在韓國通常是非常知名的MLB大聯盟球星加入韓國職棒KBO時，才會有這樣盛大的場面，直言啦啦隊在台灣能有這樣的待遇，對韓國人來說是難以想像的事。「挖系桑米西」也提到去年來台看棒球時，發現特地飛來體驗台灣棒球文化的韓國球迷大幅增加，特別是台灣在12強奪冠後，韓國網友更加關注台灣棒球，大讚「台灣棒球文化、棒球場都不錯」、「印象最深刻的還是台灣人，他們很善良」。

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