曾國城請辭一字千金！ 公視聲明：堅持社會公義兒少保護及性別平權

曾國城宣布將要請辭公視《一字千金》。（資料照；公視提供）

〔即時新聞／綜合報導〕曾國城日前在媒體前談及對黃子佼復出看法，隨即被網友炎上、灌爆留言區，今（15）日突發文宣布將要請辭公視《一字千金》，而公視也立刻發表聲明表示，公視一直以來堅持社會公義、兒少保護及性別平權的核心價值，並與觀眾共同維護一個公平、正直的媒體環境。因此決定更換主持陣容，在此過程中，曾國城亦充分理解公視立場，並主動表達尊重與配合，決定請辭主持一職。

公視今日在臉書粉專PO文，發表「公視《一字千金》主持人更換聲明」。

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聲明表示，近期，曾國城先生於公開場合對社會高度關注的性犯罪案件發表言論，該言論引發社會各界關注與不同聲音。公共電視作為台灣的公眾媒體，一直以來堅持社會公義、兒少保護及性別平權的核心價值，並與觀眾共同維護一個公平、正直的媒體環境。在內部審慎討論後，公視認為，作為公共媒體應承擔更高的社會責任，因此決定調整預定於7月上檔新一季《一字千金》主持陣容。在此過程中，曾國城先生亦充分理解公視立場，並主動表達尊重與配合，決定請辭主持一職。

聲明指出，曾國城先生自《一字千金》開播以來，投入了極大的熱忱與專業，我們誠摯感謝他多年來的貢獻，這些努力與付出不容抹煞。公視始終致力於推動兒少保護、性別平權與社會公義，並對相關議題負有更高的責任，但同時，我們亦堅決反對任何形式的性犯罪與可能對受害者造成二度傷害的言論，並將持續關注並推動兒少保護相關議題。

聲明最後表示，感謝觀眾的關心與指教，公視將持續努力，為社會提供有價值的內容與正向影響。

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