曾國城失言挺黃子佼挨轟！他力挺代言品牌全面切割：倚老賣老

曾國城日前談及對黃子佼復出看法，脫口原本期待對方復出，被各界砲轟，儘管道歉，仍有代言廠商切割合作。（資料照；記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾國城日前受訪談及對黃子佼復出看法，脫口原本很期待對方復出，意外惹火上身被各界砲轟，儘管他已經道歉，仍有代言廠商切割合作，就連音樂人許常德也轉發聲明力挺廠商。

黃子佼因爲在「創意私房」論壇購買並持有2259部兒少性影像，一審被判處8月徒刑。未料曾國城、徐乃麟日前受訪爲他緩頰，反而被外界罵翻，接連發聲道歉。

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曾國城前天被代言品牌終止合作，許常德轉發該品牌聲明，並表示：「人生誰不會犯錯，成龍也說過，一口飯，要自己掙，怎麼是乞給的呢？腦袋是怎麼想事情的，倚老賣老。」無法苟同黃子佼的行為。

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