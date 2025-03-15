晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾國城失言挺黃子佼挨轟！他力挺代言品牌全面切割：倚老賣老

曾國城日前談及對黃子佼復出看法，脫口原本期待對方復出，被各界砲轟，儘管道歉，仍有代言廠商切割合作。（資料照；記者陳奕全攝）曾國城日前談及對黃子佼復出看法，脫口原本期待對方復出，被各界砲轟，儘管道歉，仍有代言廠商切割合作。（資料照；記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾國城日前受訪談及對黃子佼復出看法，脫口原本很期待對方復出，意外惹火上身被各界砲轟，儘管他已經道歉，仍有代言廠商切割合作，就連音樂人許常德也轉發聲明力挺廠商。

黃子佼因爲在「創意私房」論壇購買並持有2259部兒少性影像，一審被判處8月徒刑。未料曾國城、徐乃麟日前受訪爲他緩頰，反而被外界罵翻，接連發聲道歉。

曾國城前天被代言品牌終止合作，許常德轉發該品牌聲明，並表示：「人生誰不會犯錯，成龍也說過，一口飯，要自己掙，怎麼是乞給的呢？腦袋是怎麼想事情的，倚老賣老。」無法苟同黃子佼的行為。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中