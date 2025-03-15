曾國城失言挺黃子佼挨轟！他力挺代言品牌全面切割：倚老賣老
曾國城日前談及對黃子佼復出看法，脫口原本期待對方復出，被各界砲轟，儘管道歉，仍有代言廠商切割合作。（資料照；記者陳奕全攝）
〔記者陽昕翰／台北報導〕曾國城日前受訪談及對黃子佼復出看法，脫口原本很期待對方復出，意外惹火上身被各界砲轟，儘管他已經道歉，仍有代言廠商切割合作，就連音樂人許常德也轉發聲明力挺廠商。
黃子佼因爲在「創意私房」論壇購買並持有2259部兒少性影像，一審被判處8月徒刑。未料曾國城、徐乃麟日前受訪爲他緩頰，反而被外界罵翻，接連發聲道歉。
請繼續往下閱讀...
曾國城前天被代言品牌終止合作，許常德轉發該品牌聲明，並表示：「人生誰不會犯錯，成龍也說過，一口飯，要自己掙，怎麼是乞給的呢？腦袋是怎麼想事情的，倚老賣老。」無法苟同黃子佼的行為。
☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆
☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆
☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡