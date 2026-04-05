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娛樂 最新消息

向太爆料張國榮死因和「髒東西」有關 後悔沒做一事救救他

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（5日）是清明節，大家都會對已故親人、朋友表達追思，香港影視大亨向華強的太太「向太」陳嵐，最近談到離世23年的好友張國榮，總覺得心中有一份愧疚，認為他的死因絕對不只是「憂鬱症」造成，而是他身上被「髒東西」纏身。

張國榮離世多年，至今仍讓許多粉絲懷念。（翻攝自微博）張國榮離世多年，至今仍讓許多粉絲懷念。（翻攝自微博）

前幾天4月1日是張國榮逝世23年紀念日，五月天瑪莎也在社群發文提到：「這一生也在進取，這分鐘卻掛念誰。」阿信則接續說：「一追再追。」兩人提到的正是張國榮代表歌曲《追》的歌詞，瑪莎事後也談到，從張國榮離世那一天開始，總是偶爾還會想念起他。

而張國榮離世，最難過的友人之一，當然包括向太，近日她回憶，張國榮過世前幾小時還打電話給她，希望幫他辦一場記者會，主題是想要澄清自己沒有外界傳聞的罹患憂鬱症，當時向太在忙，短暫溝通後，無法相信那竟是和張國榮最後的對話。

向太近日提到她覺得張國榮之死可能和「髒東西」纏身有關。（翻攝自微博）向太近日提到她覺得張國榮之死可能和「髒東西」纏身有關。（翻攝自微博）

向太爆料，她認為張國榮的輕生絕非只是外界猜測的他得了「憂鬱症」，而是他被「髒東西」纏身，向太說自己過去22年來心中都充滿愧疚，當年應該無畏任何阻力，都要請法師為張國榮「驅邪」，她說當年沒有堅持去做，主要是張國榮的摯愛另一半唐先生信的是基督教，不會去相信張國榮被什麼「髒東西」纏身，但向太覺得寧可信其有，因為曾聽過張國榮說，常常睡覺時會有「被鬼壓」狀況，過去她也有其他朋友遇邪，後來請了法師「驅邪」，真的就沒事了。但向太所言，摻雜民間傳說，是真是假也僅供讀者參考。

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