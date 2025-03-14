曾出言挺黃子佼！徐乃麟、曾國城急道歉滅火 DK揪關鍵：做法看不懂

〔記者林欣穎／台北報導〕主持人徐乃麟、曾國城11日在媒體前談及黃子佼表示，曾國城脫口表示原本很期待對方復出，而徐乃麟則說「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯」，隨即引發網友不滿、灌爆臉書，如今兩人接連道歉，不過YTR「DK」則點出兩人完全隻字不提黃子佼。

DK（右圖）評論曾國城、徐乃麟道歉文。（資料照/翻攝自YT）

DK曾在YouTube頻道「異色檔案」中，揭黃子佼持有兩千多部違法影片，並怒轟他應該負起責任，也曾公開喊話徐乃麟、曾國城不要為了挺朋友而變成幫兇。

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如今雖然兩人接連抱歉但部分網友卻不買單，DK提到徐乃麟與曾國城的道歉連「黃子佼」3個字都沒提到，「願意道歉很OK，公眾人物本來就該對自己的言論負責，但道歉不只是態度問題，更重要的是『內容』。」

DK認為最好的做法，不是完全不提黃子佼、判決書，而是誠實面對自己的錯誤，承認當初沒有查證清楚，這樣的道歉才真的有意義，「這種公關操作，真的來自個人反省？還是來自節目組和廠商的壓力？徐乃麟的做法更讓人看不懂，連臉書留言都關了，這樣的做法是單純不想讓人回應，還是不敢面對社會的真實聲音？」

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