隋棠認了老公「沒安全感」急宣示主權！海中急上岸追問搭訕身分

李淳（左起）、林哲熹、鳳小岳、 隋棠、項婕如、夏于喬出席新戲《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鳳小岳、隋棠和林哲熹等人今出席新戲《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會，隋棠與鳳小岳首度搭檔演情侶，坦言合作初期以為鳳小岳是一個嚴肅的人，到後來她發現鳳小岳其實是個很細膩的人，「他很在乎也經常觀察大家的需要。」也透露鳳小岳太帥，曾導致老公Tony沒有安全感，在海邊「宣示主權」。

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鳳小岳、隋棠首度搭檔演情侶。（記者陳奕全攝）

隋棠的老公愛衝浪，鳳小岳也常陪老婆衝浪，2家人就會在海邊相遇。有一次隋棠和鳳小岳在沙灘上聊天，原本在衝浪的Tony看到後，躍然從海中起身，默默繞到她身旁「宣示主權」，事後還問她「這是誰」，隋棠認為都是演藝圈同行，解釋「是同事」，接著笑說：「從未聽過老公稱讚另一個男生，鳳小岳是第一個，他的帥，在這部戲帥出新高度，被攝影師拍得不得了的帥，不只是迷人而已。」

隋棠的老公覺得鳳小岳太帥，所以感到沒有安全感。（記者陳奕全攝）

而鳳小岳首次詮釋「咖啡師」職人角色，相當陶醉其中，「這個角色最吸引我的地方是，他非常願意接受各式各樣的人到他的店裡，聽他們分享心情、觀察大家工作的樣貌，也會為客人的習慣調整咖啡的製作，這是一件非常浪漫的事情。」

鳳小岳首次詮釋「咖啡師」職人角色，相當陶醉其中。（記者陳奕全攝）

劇中鳳小岳與林哲熹搭檔演「師徒」火花四溢，他分享：「拍攝時哲熹的能量很高，他每天都把這個狀態帶到現場，激起我想要跟他一起投入的感覺。」記者會現場他化身「咖啡之神」，帥氣優雅地露一手「咖啡拉花」，鳳小岳表示：「有一陣子沒拉了，所以有提前練習，今天想要做比較抽象一點的拉花，像畢卡索、達利的路線。」

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