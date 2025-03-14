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娛樂 最新消息

曾開第一槍封殺黃子佼！隋棠被問「心疼孟耿如」沉默10秒才回應

《歡迎光臨 二代咖啡》今舉辦上檔記者會，李淳（左起）、林哲熹、鳳小岳、 隋棠、項婕如、夏于喬。（記者陳奕全攝）《歡迎光臨 二代咖啡》今舉辦上檔記者會，李淳（左起）、林哲熹、鳳小岳、 隋棠、項婕如、夏于喬。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃子佼2023年6月捲入「#MeToo」風波，去年更被查出是偷拍論 壇「創意私房」高級會員，手握大量未成年性影像，他近日又被拍到天倫之樂再掀外界熱議，遭到全民抨擊。隋棠曾宣告封殺黃子佼，今出席新戲《歡迎光臨 二代咖啡》首播記者會，被問及黃子佼曾想過復出一事，身旁鳳小岳先幫她擋火線話題，顧左右而言他地說「現在光線好亮」，接著問孟耿如因此導致新戲《我們與惡的距離2》被抵制，隋棠才沉思了10秒，幽幽表示：「我真的覺得她的身份很兩難。」

隋棠覺得孟耿如的身份很兩難。（記者陳奕全攝）隋棠覺得孟耿如的身份很兩難。（記者陳奕全攝）

她提到「任何一個人如果突然知道身邊的人是這樣的面相，都會很震驚」，同為人母，是否心疼孟耿如？她嘆了口氣表示：「可以理解。」至於曾國城和徐乃麟日前逆風替黃子佼說話，引發眾怒，怎看待此事？她則認為2人有很大可能性應該是沒有機會了解判決書的內容，才講出這樣的回應。夏于喬和曾國城搭檔節目9年，她剛從國外參加影展回來，自認對新聞時事尚未關注，無法回應此問題。

相關新聞：才脫口期待黃子佼復出！曾國城遭砲轟道歉了：會引以為戒

隋棠（左）在新戲飾演塔羅牌占卜師。（記者陳奕全攝）隋棠（左）在新戲飾演塔羅牌占卜師。（記者陳奕全攝）

此外，隋棠在新戲飾演塔羅牌占卜師，戲外的她其實不算命，認為「命運靠自己創造」，也堅信多行不義必自斃，她說：「我相信一切業障、孽都是在輪轉。」《歡迎光臨 二代咖啡》3月16日起每週日晚間8點東森戲劇台首播、當晚10點台灣大哥大MyVideo上架；3月21日起每週五晚間8點緯來綜合台播出、當晚10點緯來綜合台 YouTube、中華電信 MOD、HamiVideo同步上架。全劇共13集，每周播出更新2集。

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