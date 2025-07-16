碧昂絲演唱會散場驚傳意外！地鐵手扶梯暴衝釀9傷

碧昂絲昨在亞特蘭大舉辦演唱會，散場時突發生踩踏事故。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行音樂天后碧昂絲自今年4月展開「Cowboy Carter」巡迴演唱會，近日巡演至亞特蘭大，上週才傳出「未發表音樂」被盗事件（新聞曝光是15日，但報警日實則為8日），沒想到昨日凌晨（美國時間15日）演唱會散場時又驚傳意外消息。據現場樂迷PO網透露，散場時Vine City地鐵站內的手扶梯不知為何故障，手扶梯突然向上猛衝又戛然停止，導致多人摔倒、群眾驚慌踩踏，最終造成9人受傷送醫。

碧昂絲在亞特蘭大舉辦演唱會。（翻攝自IG）

亞特蘭大都會捷運局官員事後向媒體表示，事發當時，疑似有名男子在手扶梯上一邊尖叫一邊奔跑，引發其他搭乘者恐慌，才導致後來的「踩踏事故」發生，9名傷者皆已送醫，其中1人腳踝骨折。捷運局官員強調，目前手扶梯已封鎖，接下來會請製造商與安全部門合作調查故障發生原因。

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碧昂絲在亞特蘭大舉辦演唱會。（翻攝自IG）

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