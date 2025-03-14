玄彬情人節快閃來台！想逛夜市吃美食：一定要內用

玄彬當稱職代言人，記者會上不時推薦產品。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕繼上次來台宣傳電影《哈爾濱》，韓星玄彬相隔兩個月今天（14日）來台出席品牌代言記者會，他化身白馬王子與大家共度白色情人節，還現場抽出3位VIP貴婦同台，做好代言人工作。

玄彬為代言健康食品再度來台，他分享自己平常對健康管理很重視，保持逆齡的秘訣就是注意飲食控管以及持續運動，不但要攝取蛋白質、抗氧化水果，更自爆早上跑了7公里後才來參加記者會。

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玄彬相當自律，一大早就跑了7公里才來參加記者會。（記者王文麟攝）

回憶起上次來台，玄彬稱下榻的飯店對面剛好有他的大型廣告看板，他和《哈爾濱》的導演等劇組夥伴們一起到看板下拍照，讓他覺得很驕傲，笑說「我還特別抬頭挺胸呢」。

還未曾到過夜市的他，透露上次因為行程滿檔還沒能去，這次如果有機會的話，希望能親自到現場感受氣氛，並詢問夜市有什麼推薦的小吃？主持人楊千霈提出大腸包小腸、蚵仔煎及藥燉排骨等等，玄彬表示很願意品嚐，且堅持要到現場，而不是外帶到飯店。楊千霈笑稱，玄彬現身的話，周遭人潮可能會癱瘓夜市，玄彬笑說「我不會穿這樣去啦」！

玄彬情人節沒在家陪孫藝真，來台參加品牌記者會。（記者王文麟攝）

被問到情人節會送什麼禮物？他認為送禮就是要為對方著想，身為盡責代言人的他立刻回答品牌產品，十分敬業。

最後玄彬透露，最近剛拍完Disney+《韓國製造》，該劇將在下半年與大家見面，而9月他又將進組拍攝《韓國製造》第二季，希望能展現不同的一面給大家。

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