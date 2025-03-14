不只Andy受害！他與家寧哥哥合作開6間店分潤0 怒轟欺人太甚

「眾量級」Andy控訴家寧一家奪權的風波持續延燒。（圖翻攝自家寧IG）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy近日痛訴，與家寧分手後變一無所有，辛苦經營10年的頻道被家寧母女搶走，還被女方媽媽逼著轉讓所有股份，引發網路熱議，大批網友、網紅紛紛聲援。一支製作短影音的團隊週四（13日）在社群控訴，2023年與家寧的哥哥合作拍片推廣雞肉攤，說好按比例分潤，怎料現在開了6間店，他們至今完全沒有拿到分潤，細究原因才發現被對方鑽了漏洞，直呼「Andy老師你辛苦了，他們這一家都這樣，欺人太甚！」

「眾量級」Andy控訴家寧一家奪權的風波持續延燒，一支製作短影音的團隊負責人13日在Threads發文爆料，「老實人真的會被欺負！2023 年的時候，家寧的哥哥來找我們，說他們的雞肉攤預算有限，後來討論用低成本方式合作做短影音推廣。雙方談妥並簽約後，我們就開始正式合作，中間也口頭談好也有簽訂合約，每開一間分店，就按照比例分潤。」

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負責人說，「我也相信他是知名百萬網紅家寧的哥哥，應該不會做出甚麼背信棄義的事情，所以也沒特別提到查帳，僅有偶爾寒暄，這期間一直專心負責短影片製作。結果從當初的一間店，到現在六間店了，我們的分潤依然是零！所以問了他『現在店裡加盟還ok嗎？』，他哥哥給我的回答是他後來打算都直營經營。我的反應是滿頭問號，那我們前面在談三小？」

「結果我翻開第一份合約，上面確實是寫加盟。我是真的笨……才會被他鑽漏洞，這一切難道也是張媽媽指使？但我也不能確認他的分店是否直營店？是否是加盟店？且雞肉攤的真實營運狀況我都不得而知。現在才講這件事情不是要計較分潤，我只是單純為我自己不公平說出來，而且我很確定他們是一家人！更促使我想發文原因，今天，家寧哥哥還來找我討論Andy爆料後的公關問題，真的是有事就找我！100%把我當免費工具人……Andy老師你辛苦了，他們這一家都這樣，欺人太甚！」

負責人貼文曝光後引發外界熱烈討論，網紅「Cheap」也轉發並嘲諷，「六間分店創造的商業奇蹟！家寧開雞肉攤的哥哥，找人做短影片，每開一間分店，收入按比例分配，業績抽成比給錢更好，讚讚的……結果影片拍了一堆，店也開了六家，分潤是0，因為當初合約上寫『每加盟一家，收入按比例分配』，然後家寧哥全開直營，恭喜喜提0元！」

「天才啊，分母開到六家店，分子永遠是零，家寧哥重新定義：能量不滅定律，但適用於老闆口袋！建議家寧兄下次簽約直接寫，『本人自願成為慈善事業分母，放棄一切分紅權利，並附贈24小時短影片製作服務』。」

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