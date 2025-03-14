晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只Andy受害！他與家寧哥哥合作開6間店分潤0 怒轟欺人太甚

「眾量級」Andy控訴家寧一家奪權的風波持續延燒。（圖翻攝自家寧IG）「眾量級」Andy控訴家寧一家奪權的風波持續延燒。（圖翻攝自家寧IG）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy近日痛訴，與家寧分手後變一無所有，辛苦經營10年的頻道被家寧母女搶走，還被女方媽媽逼著轉讓所有股份，引發網路熱議，大批網友、網紅紛紛聲援。一支製作短影音的團隊週四（13日）在社群控訴，2023年與家寧的哥哥合作拍片推廣雞肉攤，說好按比例分潤，怎料現在開了6間店，他們至今完全沒有拿到分潤，細究原因才發現被對方鑽了漏洞，直呼「Andy老師你辛苦了，他們這一家都這樣，欺人太甚！」

「眾量級」Andy控訴家寧一家奪權的風波持續延燒，一支製作短影音的團隊負責人13日在Threads發文爆料，「老實人真的會被欺負！2023 年的時候，家寧的哥哥來找我們，說他們的雞肉攤預算有限，後來討論用低成本方式合作做短影音推廣。雙方談妥並簽約後，我們就開始正式合作，中間也口頭談好也有簽訂合約，每開一間分店，就按照比例分潤。」

負責人說，「我也相信他是知名百萬網紅家寧的哥哥，應該不會做出甚麼背信棄義的事情，所以也沒特別提到查帳，僅有偶爾寒暄，這期間一直專心負責短影片製作。結果從當初的一間店，到現在六間店了，我們的分潤依然是零！所以問了他『現在店裡加盟還ok嗎？』，他哥哥給我的回答是他後來打算都直營經營。我的反應是滿頭問號，那我們前面在談三小？」

「結果我翻開第一份合約，上面確實是寫加盟。我是真的笨……才會被他鑽漏洞，這一切難道也是張媽媽指使？但我也不能確認他的分店是否直營店？是否是加盟店？且雞肉攤的真實營運狀況我都不得而知。現在才講這件事情不是要計較分潤，我只是單純為我自己不公平說出來，而且我很確定他們是一家人！更促使我想發文原因，今天，家寧哥哥還來找我討論Andy爆料後的公關問題，真的是有事就找我！100%把我當免費工具人……Andy老師你辛苦了，他們這一家都這樣，欺人太甚！」

負責人貼文曝光後引發外界熱烈討論，網紅「Cheap」也轉發並嘲諷，「六間分店創造的商業奇蹟！家寧開雞肉攤的哥哥，找人做短影片，每開一間分店，收入按比例分配，業績抽成比給錢更好，讚讚的……結果影片拍了一堆，店也開了六家，分潤是0，因為當初合約上寫『每加盟一家，收入按比例分配』，然後家寧哥全開直營，恭喜喜提0元！」

「天才啊，分母開到六家店，分子永遠是零，家寧哥重新定義：能量不滅定律，但適用於老闆口袋！建議家寧兄下次簽約直接寫，『本人自願成為慈善事業分母，放棄一切分紅權利，並附贈24小時短影片製作服務』。」

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中