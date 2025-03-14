蔡阿嘎深夜宣布暫停拍片 驚曝「摔傷尾椎」停工休養

蔡阿嘎經營頻道多年，擁有高人氣。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎經營頻道超過16年，堪稱「台灣YT界長青樹」，旗下更擁有7個頻道，儘管平時工作忙碌，仍不忘經常在社群分享生活，昨（13）突透露自己因踩空摔傷尾椎，需要停工休養，令不少粉絲擔心。

蔡阿嘎走樓梯時不慎踩空摔傷尾椎。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎在社群透露，因為天雨路滑，走樓梯時不慎「踩空摔到尾椎」，導致隔日無法工作拍片，「要請病假冰敷休息了」，還幽默表示「請病假不用扣特休對吧」，不忘附上自己正在躺床休養的照片，可見他身穿居家服，一手拿著手機自拍，另一手則拿著冰敷袋在腰間冰敷，臉上還加了哭泣的特效，顯見心情相當無奈。

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貼文曝光後，引來不少網友關心，「這還是要去醫院做個檢查較妥當。早日康復」、「摔到尾椎超級痛…」、「真的要特別注意安全啊，男人的腰很重要的」、「換個角度來說不是寒流傷到尾椎，大冷天冰敷屁股更痛苦」，收到大家的慰問，蔡阿嘎也現身留言區自嘲，「40歲了經不起摔啊」。

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