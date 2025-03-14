金秀賢精神崩潰！公司曝他現況：陷入混亂中

公司曝金秀賢精神狀況不佳。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢所屬的經紀公司Gold Medalist昨天（13日）表示將在下週統一說明，沒想到今天突然發布超長聲明給韓國媒體，不但證實金秀賢確實有與金賽綸交往，也透露金秀賢現在精神瀕臨崩潰，更陷入極度混亂之中。

YouTube頻道「橫豎研究所」接連放出數個炸彈，指稱金秀賢與金賽綸交往長達6年，且當時金賽綸還只是個未成年，讓金秀賢被貼上戀童癖的標籤。公司指出，金秀賢在今天（14日）凌晨出席心理極度不安的狀況，公司已經採取措施，確保他能獲得絕對的安定。

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公司指出，金秀賢在「橫豎研究所」的報導之後，被指金賽綸之死與他有關，而陷入了嚴重的混亂情緒當中。此外，「橫豎研究所」在12日節目播出當晚，就有人持錄影機守在公司附近一直到凌晨，到了13日中午，也還有人持攝影機在公司周邊徘迴，此舉無疑是對金秀賢的心理狀況施壓。

接著公司證實，金秀賢與金賽綸是在2019年夏天交往，一直到2020年秋天，當時金賽綸已經成年（金賽綸為2000年7月出生），金賽綸在2024年3月發出與金秀賢的親密照，以及2025年3月11日由「橫豎研究所」公開的照片都是2020冬天交往時拍攝的，且金賽綸的衣服是在2019年6月推出的服裝，因此「橫豎研究所」宣稱照片是在金賽綸2016年未成年時拍攝的說法無法成立。（不過公司先聲稱兩人交往到2020年秋天，後又稱照片是在2020年冬天拍攝，明顯有出入）。

至於網傳金秀賢在當兵期間寄給金賽綸的情書，經紀公司強調只是寫給朋友的信件之一，「我想你」不過是阿兵哥對親近人常見用詞。公司指控，「橫豎研究所」把普通信件包裝成情書，至於「愛稱」也只不過是金賽綸在2016年就於社群平台上用的綽號罷了。

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