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娛樂 電視

就是要甜蜜蜜！全台10大超甜夫妻票選 第一名不負眾望是「他們」

〔記者蕭方綺／台北報導〕今天是白色情人節，《嬰兒與母親》雜誌，特別舉辦「2025十大甜蜜夫妻」幸福傳遞票選。本次活動自2月14日至3月13日止，共吸引2,736位網友投票，最終選出10對幸福夫妻代表。他們育兒用心、感情深厚，共同營造溫馨和諧的家庭氛圍。

第一名是「台灣隊長」陳傑憲和綺綺，以真摯又正能量滿滿的夫妻關係，贏得最多網友青睞。推薦理由包括：「從他們的相處、互動、愛情故事，給人帶來正能量，覺得夫妻感情非常真摯、甜蜜」、「家是靠兩個人一起努力營造出來的，心態觀念一致的夫妻在育兒上更能體現教育的價值，讓孩子在幸福中成長」。

陳傑憲和太太綺綺是網友公認超甜蜜夫妻第一名（左圖），賈靜雯和修杰楷拿下第二名，第三名是周杰倫和昆凌。（翻攝自臉書）陳傑憲和太太綺綺是網友公認超甜蜜夫妻第一名（左圖），賈靜雯和修杰楷拿下第二名，第三名是周杰倫和昆凌。（翻攝自臉書）

長年穩坐「甜蜜夫妻榜」的賈靜雯和修杰楷、周杰倫和昆凌，多次入選十大甜蜜夫妻，一直以來都甜到爆，夫妻時常放閃，感情歷久彌新，不會因為有了孩子，就忽略彼此！時常在社群上公開放閃，向世界展示幸福日常。

而趙小僑和劉亮佐、陶晶瑩和李李仁，夫妻感情甜密、家族成員關係緊密、互動溫馨。面對親子教育與生活挑戰，他們始終保持正向積極的心態，成為許多家庭學習的對象。

第6到第10名依序是Ella（陳嘉樺）和賴斯翔、曾之喬和辰亦儒、隋棠和Tony、KID 和Rita、粿粿和范姜彥豐。此次入選的夫妻，皆以用心經營家庭、彼此尊重、相互包容而受到網友盛讚：「他們育兒用心、互相尊重、理解包容，讓人很嚮往這樣的夫妻相處方式」、「即使雙方都很忙，但也願意多花時間陪伴孩子成長」、「感情甜蜜、育兒有方、生活有態度」、「家人之間相處充滿幸福感，閃光無限、感情甜蜜，能被渲染愛的氛圍」。

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