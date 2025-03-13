「AI女神」李珠珢 一部位全網讚：神級極品

韓籍啦啦隊女神李珠珢今在台公開露面。（記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕南韓人氣啦啦隊女神李珠珢除了一張精緻的臉蛋如AI生成般美麗，還擁有曼妙的身材。憑著「三振舞」爆紅的李珠珢今（13）日公開在台灣亮相，而網路上也有網友好奇，為什麼大家都愛李珠珢？她到底哪裡漂亮？對此，許多網友都大讚一部位「根本極品」。

李珠珢的一雙美腿最受到網友歡迎。（記者潘少棠攝）

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年僅20歲的李珠珢被稱為「AI女神」，但網友都認為她的一雙大長腿才是全身上下最美的部位。網友認為李珠珢的腿不僅白，而且非常直，不會太瘦也不會太肥，根本「神之腿」。

網友一致認為李珠珢的腿又白又直，是全身上下最美麗的部位。（記者潘少棠攝）

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李珠珢2023年在韓國出道的時候，曾經擔任籃球、排球啦啦隊；2024年她擔任韓國職棒起亞虎啦啦隊時，在場邊跳的三振舞更是她的成名作。這次富邦育樂表示李珠珢是富邦育樂旗下第一位全經紀約啦啦隊員，未來在台灣也會有更多更精采的表演。

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