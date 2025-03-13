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王大陸逃兵登英國《BBC》！專文報導遭轟「丟臉到國外」

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸近2個月先後因涉嫌以不法手段規避兵役、涉及「教唆傷害」找友人毆打Uber司機，以身試法印證「法網恢恢疏而不漏」，最終皆遭到拘提頻頻躍上新聞版面。然而，王大陸涉嫌規避兵役更被英國BBC以專文報導，不僅成為另類國際事件，更遭網友痛批「丟臉丟到國外！」

《BBC》13日以專文報導王大陸涉嫌規避兵役遭逮，最終仍於今日入伍服役。（翻攝自BBC官網）《BBC》13日以專文報導王大陸涉嫌規避兵役遭逮，最終仍於今日入伍服役。（翻攝自BBC官網）

「BBC」英國廣播公司今（13日）以《Actor arrested for evading conscription begins military service（演員因規避徵兵遭逮而開始服役）》為題報導，內文不僅提及王大陸憑電影作品《我的少女時代》走紅，更詳細描述他涉嫌利用「偽造的醫療文件」盼以豁免履行兵役之義務，不過最終仍未成功。

BBC甚至提到王大陸規避兵役事件在台灣、中國的社群媒體上掀起熱議，同時也帶到台灣與中國向來劍拔弩張的政治立場，因此他不僅遭到多數台灣網友指控「逃避義務」，更因過往曾輸誠中國稱「祖國」而要他「去當中華人民共和國公民。」

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不過，王大陸於2月18日遭警方逮捕後雖得以交保，但爾後又因檢方自他被查扣的手機中發現存有毆打司機的影片，再度涉及「教唆傷害」等罪嫌遭到拘提後交保釋放，不過案件調查仍持續進行。週四，王大陸和其他1000多名新兵同赴台中市成功嶺軍營，將接受數週的（替代役）基礎訓練，結束後分發至專業單位。

《BBC中文》上月25日也針對王大陸涉嫌規避兵役進行大篇幅報導。（翻攝自BBC中文官網）《BBC中文》上月25日也針對王大陸涉嫌規避兵役進行大篇幅報導。（翻攝自BBC中文官網）

BBC總結說明，台灣年滿18歲男性均有服兵役一年的義務，但在特殊狀況下得以申請延役，至36歲之前接必須入伍，以因應來自中國日益增加的威脅，因此王大陸的「逃兵事件」才會引發兩岸的高度討論；此外，BBC中文上月25日才針對王大陸涉嫌以不法手段規避兵役進行大篇幅報導，消息傳回台灣也讓網友紛紛痛批「丟臉丟到國外！」、「連BBC都報導...人要多壞才會上國際媒體。」

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