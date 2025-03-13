王大陸進入成功嶺！露出大平頭表情嚴肅

王大陸露出平頭入伍。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕33歲藝人王大陸今天入伍，台鐵6807次入伍專車因空調故障，讓王大陸在台北車站月台苦等20分鐘才上車，而列車經過兩小時多車程，於中午12時39抵達台鐵新烏日站，役政司替代役訓練中心證派專人引導，王大陸表情嚴肅，在大雨中轉搭遊覽車進入成功嶺受訓。

王大陸（左）與替代役263梯學員一起入伍。（記者黃旭磊攝）

王大陸露出平頭現身台中，脫掉在台北配戴的深藍色毛帽，中午12時39抵達台鐵新烏日站，經過大廳廣場時受到大批媒體包圍，王大陸由專人引導，表情嚴肅未發一語，隨即下樓搭乘遊覽車前往成功嶺，當時雨勢正大，大批媒體在正門守候，遊覽車於下午1時10分許從成功嶺3號門（學田路）側門進入營區。

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藝人王大陸在大雨中進成功嶺服替代役。（記者黃旭磊攝）

役政司替代役訓練中心表示，藝人王大陸即日起進行一般替代役263梯基礎訓練，入營報到後受訓21天、役期1年，王大陸沒有特殊禮遇，與同梯學員一起正常作息、操課。

台鐵表示，入伍專車客車廂空調故障查修，迴送至汐止站導致列車延誤，有粉絲不捨偶像在月台苦等20分鐘才上車，腦補説「氣場太強」才讓列車延誤，而22歲同梯役男稱最想對王大陸說「滿滿的大平台」，在台中看到「滿滿的大平頭」有點不適應。

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