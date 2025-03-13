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賈永婕被嗆「又老又醜」 本人霸氣親回擊

藝人賈永婕接任台北101董座之後爭議不斷。（翻攝自臉書）藝人賈永婕接任台北101董座之後爭議不斷。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董座賈永婕今（13）在社群平台發文，自曝有酸民罵她「你（妳）這個又老又醜的女人」，笑稱：最近可能不知道還能罵什麼，就開始進行人身攻擊。賈永婕也霸氣回嗆：「一點也不老好嗎」！

台北101董座賈永婕被酸民攻擊又老又醜。（翻攝自臉書）台北101董座賈永婕被酸民攻擊又老又醜。（翻攝自臉書）

賈永婕在社群平台表示酸民攻擊她「又老又醜的女人快點閉嘴」之類的，但她認為自己才50歲，一點也不老，而且正是女人成熟的時候，心智、膽識、做人處世，應對進退方方面面的各種成熟。

賈永婕（左）不顧酸民人身攻擊，只開心韓星玄彬要來台灣。（翻攝自臉書）賈永婕（左）不顧酸民人身攻擊，只開心韓星玄彬要來台灣。（翻攝自臉書）

話鋒一轉，賈永婕就提到有人嫌她醜，「那就真的看緣分、看個人的審美觀」，不過她自認：「此刻我的身體充滿著力量，心裡充滿著力量，堅持的力量，勇敢的力量。我是50歲做自己成熟又美力的女人。」然後順帶開始替台北101將舉辦垂直馬拉松Fighting大打宣傳。

賈永婕不但沒把酸民的諷刺放在心上，還開心地說韓星玄彬明天要來了，她心裡覺得超開心。

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