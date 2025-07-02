紀寶如兒再出事 舊愛湘瑩曾勸「要成熟一點」

湘瑩（右）與余彥鋒（左）四年姊弟戀無疾而終。（臉書、資料照）



〔記者傅茗渝／台北報導〕紀寶如兒子余彥鋒近日因涉毒持刀傷人再度成為社會焦點，過往感情生活也被翻出。事實上，他曾與藝人湘瑩交往4年，當時這段姊弟戀曾引起外界關注。

湘瑩2012年因捲入「Makiyo毆打計程車司機事件」暫別螢光幕。2014年間，湘瑩在一次公益活動中，遇見剛服刑出獄不久、年紀小她3歲的余彥鋒，兩人逐漸熟識後展開交往。

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余彥鋒（左）涉毒傷人，紀寶如（右）道歉沒教好兒子。（翻攝自臉書）

回顧當時，湘瑩曾表示，這是她第一次與年紀比自己小的男生談戀愛，雖然有些不習慣，但兩人同是摩羯座，個性直率，價值觀也相似，「所以很聊得來」，然而相處多年，感情還是走到盡頭。2017年底，兩人正式分手。

湘瑩坦言交往後，發現自己變得愈來愈強勢，什麼事情都想管，讓對方感到壓力；而余彥鋒也對她藝人的身分不適應，曾因她拍攝親密戲而不悅，她更屢次苦口婆心勸他「要成熟一點」。此外，湘瑩透露，自己從小目睹父母爭吵最終離婚，對婚姻產生恐懼，「就不要浪費彼此的時間了」。余彥鋒對於這段戀情，當時低調表示，雖然是和平分手，但分開後心裡始終忐忑，「我真的不能給對方什麼承諾」。

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